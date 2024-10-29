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MIM-104 Patriot

Норвегія виділяє майже 120 мільйонів євро на систему ЗРК Patriot для Румунії замість переданого Україні

Київ • УНН

 • 17161 перегляди

Норвегія надасть 118 млн євро для придбання системи Patriot для України через Румунію. Проєкт реалізується спільно з США та Німеччиною, раніше Норвегія вже виділила 4 млрд крон на посилення української ППО.

Норвегія виділяє майже 120 мільйонів євро на систему ЗРК Patriot для Румунії замість переданого Україні

Норвегія оголосила про новий пакет підтримки для України у майже 120 мільйонів євро, які підуть на фінансування ще однієї системи ППО. Про це заявив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає УНН.

Деталі

Стьоре розповів, що Норвегія виділяє 1,4 млрд норвезьких крон – понад 118 млн євро – на проєкт, за яким союзники фінансують надання Румунією Україні ще однієї системи Patriot.

Окрім Норвегії, беруть участь у тому числі Німеччина та США.  

Пріоритетом Норвегії є підтримка України протиповітряною обороною, і я радий, що ми можемо сприяти тому, щоб Україна отримала доступ до нової батареї Patriot.

- заявив Стьоре.

Доповнення

В уряді Норвегії також зауважили, що раніше країна дала 4 мільярди крон на посилення української ППО, зокрема купівлю ракет-перехоплювачів для Patriot, купівлі батареї IRIS-T та ремонт вже наявних систем ППО.

Окрім того, Норвегія передала систему NASAMS, а її інструктори навчали українських операторів користуватись західними системами ППО.

Нагадаємо

За підсумками саміту "Україна - Північна Європа" прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення Україні 500 млн євро допомоги. З цієї суми 350 млн євро буде спрямовано на військові потреби.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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