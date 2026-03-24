Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов

Специальный режим налоговых льгот и таможенных преференций Defence City, который государство позиционирует как один из ключевых инструментов стимулирования развития оборонно-промышленного комплекса, сейчас сталкивается с серьезными вызовами на этапе практической реализации. Несмотря на высокие ожидания, количество компаний, которые присоединились к режиму, остается минимальным. Представители рынка и эксперты сходятся во мнении, что главная причина заключается в несовершенстве законодательства. Профильные ассоциации уже готовят свои предложения для его доработки, пишет УНН.

Необходимая синергия бизнеса и государства

Вице-президент "Украинского международного института восстановления", эксперт ГС "Экономический дискуссионный клуб" Игорь Гарбарук считает, что сам подход к созданию Defence City правильный и своевременный. Однако без надлежащей доработки, по его мнению, существует риск того, что спецрежим останется декларативным механизмом.

"Для того, чтобы оно (Defence City – ред.) работало не декларативно, с ним нужно работать. То есть, фактически, в этом должно быть заинтересовано и государство, и производители оружия. И чтобы это было такое синергетическое сотрудничество", - подчеркнул он в комментарии УНН.

Игорь Гарбарук убежден, что Defence City в итоге должен превратиться в стратегическую модель экономики и стать основой украинской экономики в ближайшее десятилетие.

"Оборонно-промышленный комплекс должен стать и быть основой экономики Украины на ближайшие 10-12 лет. Дальше будем видеть, но ближайшие 10-12 лет это 100% оборонно-промышленный комплекс должен быть основой. А уже вокруг него должно формироваться все остальное", – отметил экономический эксперт.

Он подчеркивает необходимость системной государственной поддержки национальных производителей, чтобы именно украинские предприятия, а не иностранные, получали государственные заказы. Кроме того, важным аспектом, по его словам, является также развитие экспорта товаров ОПК.

Поэтому Гарбарук убежден, что Defence City должен быть не только механизмом быстрого запуска производства вооружения и техники, но и инструментом долгосрочного повышения качества товаров и конкурентоспособности отечественного ОПК.

Барьеры для потенциальных резидентов

Одним из проблемных аспектов является требование относительно проведения аудита. Участники рынка отмечают, что законодательство не дает потенциальным резидентам четкого ответа на ключевые вопросы: за какой именно период должен проводиться аудит, кто имеет право его осуществлять и какие стандарты при этом должны применяться. Такая неопределенность создает дополнительные барьеры для бизнеса.

Представители отрасли подчеркивают, что отсутствие четких правил открывает возможности для субъективного трактования и, как следствие, появляются риски злоупотреблений. В итоге вместо упрощения доступа к специальному режиму бизнес получает дополнительную регуляторную неопределенность.

Еще одной и, очевидно, наиболее резонансной нормой, которая вызывает критику со стороны бизнеса, является требование относительно отсутствия уголовных производств у потенциальных резидентов. Эксперты подчеркивают, что такое условие не соответствует украинским реалиям, когда бизнес сталкивается с попытками давления со стороны правоохранителей, и может существенно ограничить круг потенциальных участников Defence City.

"Практика открытия уголовных дел, к сожалению, часто имеет формальный характер: производства регистрируются по заявлениям конкурентов или в рамках проверок, после чего могут годами "висеть" без активных следственных действий. Часто уголовный процесс некоторые недобросовестные правоохранители могут использовать как элемент давления на бизнес", - рассказал в комментарии УНН председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

В частности, представители отрасли прямо указывают, что в нынешних условиях практически нет компаний, которые бы так или иначе не фигурировали в уголовных производствах. При этом речь часто идет не о доказанных нарушениях, а о затянутых или формальных делах, которые могут годами не иметь процессуального завершения.

"Мы же понимаем, что сейчас есть очень много уголовных производств, которые расследуются в отношении бизнеса. Дела возбуждаются, годами они зарегистрированы, подозрения никому не предъявляются. Таких дел, к сожалению, много. В суд не передаются, но, фактически, при получении какой-то информации (о компании – ред.), дело висит и видно, что оно возбуждено в отношении должностных лиц или где-то в этом уголовном деле фигурирует предприятие. И, конечно, это тоже препятствует (присоединению предприятий к Defence City – ред.)", - добавил юрист.

В этом контексте эксперты также обращают внимание на нарушение базового принципа презумпции невиновности. Ведь пока нет обвинительного приговора суда, считать субъекта виновным юридически некорректно. Соответственно, привязка доступа к специальному режиму к факту наличия уголовного производства создает риски манипуляций и может использоваться как инструмент недопуска компаний к участию в Defence City.

Не менее важным вопросом являются критерии относительно объема оборота компаний. Опрошенные УНН эксперты подчеркивают, что действующие требования могут фактически ограничить доступ малых и средних производителей к Defence City, вместо того, чтобы способствовать расширению производства вооружения и авиастроения.

В нынешних условиях именно небольшие компании играют ключевую роль в развитии оборонных технологий, особенно в сегменте беспилотных систем и инновационных решений. Следовательно, их исключение или ограничение доступа к специальному режиму противоречит самой логике стимулирования ОПК и рискует превратить Defence City в спецрежим для избранных.

Отдельно бизнес обращает внимание на налоговые дисбалансы. В частности, речь идет о ситуации с НДС на комплектующие. Нынешний подход выглядит несправедливым по отношению к украинским производителям.

"Когда мы говорим о режиме Defense City, необходимо понимать, что, к сожалению, многие стимулирующие инструменты, которые могли бы сделать этот режим действительно очень привлекательным для оборонных предприятий, в нем еще не предусмотрены. Возможно, они появятся в будущем. Это, в первую очередь, связано, например, с определенными инструментами стимулирования оборонных предприятий", - отметил в комментарии УНН экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце.

Сейчас, по словам Долинце, на импортные комплектующие для оборонной техники не распространяется НДС, тогда как украинский производитель, который производит аналогичные компоненты внутри страны, вынужден закладывать в стоимость продукции этот налог.

"Это, фактически, делает условия для украинских производителей менее привлекательными, чем, например, когда они эти компоненты покупают за пределами Украины. Это не стимулирует развитие или локализацию тех или иных технологий и компонентов", - считает Долинце.

Дія.City vs Defence City

Еще один аспект, который требует внимания законодателя, - это взаимодействие Defence City с другими специальными режимами, в частности Дія.City. Как отмечал эксперт Богдан Долинце, компании, которые работают в IT, но имеют отношение к оборонной отрасли, фактически вынуждены выбирать между этими режимами. Это создает дополнительные ограничения для бизнеса и не учитывает современную специфику войны, где ключевую роль играют именно технологические решения и интеграция различных секторов.

По словам партнера юридической компании Equity Андрея Иванива, сейчас происходит прямая конкуренция между Дія.City и Defence City. Последний, по его мнению, уступает по привлекательности другим моделям, в частности Дія.City.

"Режим Дія.City в этом плане намного выгоднее. Льготы работают сразу. Главный вопрос - невывод капитала. И, соответственно, нет каких-то кардинальных плюсов в Defense City, которые бы мотивировали (предприятия - ред.) на него переходить", - отметил юрист.

В профильном комитете Рады ждут предложения от бизнеса

В комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о проблемах с доступом компаний к резидентству в Defence City знают и готовы выслушать предложения от представителей бизнеса.

"Спецрежим Defence City считаю правильной инициативой. Но понятно, что как любой новый механизм он потребует дополнительной подстройки. Для этого нужны будут консультации с бизнесом, который укажет конкретные барьеры и сдерживающие факторы, и уже с этим нужно предметно работать", - отметил в комментарии УНН член профильного комитета Рады Вадим Ивченко.

Он убежден, что законодательство, которым введен спецрежим, требует доработки после консультаций с представителями бизнеса. Нардеп убежден, что в случае наработки качественных изменений в законы относительно Defence City и имеющейся консолидированной позиции парламента, правительства и производителей, они могут быть быстро приняты Верховной Радой.

Его коллега по комитету Геннадий Касай аналогичного мнения. Он уверен, что критерии вступления в Defence City необходимо упростить.

"Я думаю, что это все (законодательство относительно Defence City - ред.) надо упрощать. Знаю, что понемногу заработал закон, но есть вопросы... Упростить, потому что абсолютно не верно так делать в части уголовных дел (требование относительно отсутствия уголовных производств, в которых бы фигурировали потенциальные резиденты - ред.), потому что действительно у нас уголовное производство открывается очень легко. К сожалению, ответственности мало. А предприятия должны работать уже сегодня. Нужно их поддержать", - отметил член оборонного комитета в комментарии УНН.

Стоит отметить, что в профильной среде уже идет работа над подготовкой предложений изменений в законодательство. В частности, представители аэрокосмической отрасли консолидируют позиции участников рынка для формирования комплексного пакета предложений.

"Аэрокосмическая ассоциация Украины сейчас консолидирует позицию рынка относительно функционирования Defence City и готовит пакет предложений изменений в действующее законодательство. Мы привлекаем к этому процессу представителей авиастроительных предприятий, а также производителей вооружения и другие компании, имеющие отношение к сектору ОПК, которые планируют присоединиться к этому спецрежиму", - рассказал в комментарии УНН генеральный директор Ассоциации Владимир Семенов.

По его словам, главная цель - выявить нормы, которые препятствуют предприятиям присоединяться к Defence City, создают чрезмерные регуляторные барьеры или не учитывают специфику работы компаний оборонно-промышленного комплекса и трансформировать это в комплекс предложений законодательных изменений.

Эксперты подчеркивают, что успех этого спецрежима напрямую зависит от способности государства быстро реагировать на обратную связь от рынка. В противном случае существует риск, что даже правильная по своей сути инициатива не сможет реализовать свой потенциал.

В условиях полномасштабной войны Украина не имеет ресурса на длительные эксперименты, потому что оборонная промышленность нуждается в эффективных инструментах уже сейчас. Если законодатель учтет ключевые замечания рынка и отменит дискриминационные нормы, обеспечив правовую определенность процедур и создав равные условия для всех, Defence City может стать мощным драйвером развития ОПК, как это и планировалось на этапе его создания.

В противном случае, как предостерегают эксперты, существует риск, что этот механизм останется декларативным и не сможет выполнить свою ключевую функцию – обеспечить быстрое масштабирование украинского оборонного производства в условиях войны.