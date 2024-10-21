Непоколебимая лояльность: почему глава НБУ не реагирует на нарушения своих подчиненных?

Андрей Пышный возглавляет Национальный банк Украины уже более двух лет. За это время работы ему пришлось столкнуться с непростыми вызовами, связанными с полномасштабным вторжением россии в Украину. Если с вызовами в финсексторе регулятору справиться удалось, то кадровая политика НБУ оставляет желать лучшего, пишет УНН.

Несмотря на войну, развязанную россией, гривна не полетела в космос, и финансовый сектор Украины демонстрирует стабильность. По данным регулятора, сейчас в Украине едва ли не самые большие золотовалютные резервы, и международные партнеры продолжают поддерживать наше государство, хотя и высказывают периодически свои замечания.

Однако, в последнее время все больше внимания к себе привлекает внутренняя кухня госоргана, и возникают вопросы относительно профессионализма и высоких моральных качеств отдельных должностных лиц Нацбанка.

Свой за своего

Например, стало известно, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против главного юриста НБУ Александра Зимы. Кстати, когда Пышный возглавлял "Ощадбанк", Зима был там его главным юристом и после назначения Пышного главой Национального банка Украины возглавил юридический департамент регулятора.

Уголовное производство против главного юриста НБУ было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию.

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Своими действиями Зима, который одновременно также возглавляет Админсовет Фонда гарантирования вкладов, мог поставить под сомнение независимость дирекции Фонда, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме юридических аспектов, дело Зимы также ставит под сомнение прозрачность действий регулятора, что негативно влияет на доверие к банковской системе и может навредить отношениям с международными партнерами.

Несмотря на серьезность нарушения, Пышный уже почти год делает вид, что ничего не произошло, и никак не реагирует на уголовное производство против своего подчиненного. До сих пор не проведена даже служебная проверка в отношении Зимы.

Специалист по вопросам безопасности Сергей Шабовта допускает, что благодаря политическому влиянию дела в отношении должностных лиц НБУ, в частности Александра Зимы, будут пытаться "слить".

"У нас НБУ возглавил человек, который был главой "Ощадбанка", который никогда не баловал нас своими хорошими результатами работы. Банк, который всегда был на грани банкротства, а государство его просто подпитывало (финансировало - ред.), и человек с такими профессиональными явлениями возглавил НБУ. Так чего мы хотим? Теперь все подчиненные, а главный юрист - это человек, который приближен к главе, выполняют лично его задачи. Поэтому он и защищен, он (Зима - ред.) заранее защищен, поскольку он работает в системе, которая выстроена для коррупционных задач, и под определенные обязательства в его адрес, что он будет защищен от преследований", - отметил он.

Главное - не на рабочем месте

Еще одним примером слишком мягкого подхода главы НБУ к кадровой политике является скандал с руководителем Управления по работе с проблемными активами НБУ Павлом Полярушем, которого журналисты называли главным претендентом на вакантную сейчас должность руководителя Фонда гарантирования вкладов.

В частности, белорусский доброволец Андрей Трацевский (Бессмертный) заявил, что ему угрожал нетрезвый Павел Поляруш. Инцидент произошел на дороге возле одного из столичных ЖК. Чиновник НБУ, по его словам, выскочил под колеса военному, перекрыл движение, начал драться и сказал, что из наградного оружия прострелит ему ноги. Поляруш все отрицал. На еще одном видео, опубликованном военным, видно, что полицейские при осмотре автомобиля Поляруша нашли у него предмет, очень похожий на пистолет. По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит", и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требовали реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

В Национальном банке Украины ограничились коротким сообщением, в котором намекнули, что Поляруша к ответственности привлекать не будут, потому что "инцидент", в котором он фигурировал, "не связан с выполнением профессиональных обязанностей" и произошел в нерабочее время.

В Нацбанке также пообещали провести служебную проверку. На этом коммуникация регулятора с обществом завершилась. Никакого осуждения или сожаления по поводу случившегося руководство НБУ не высказывало. Кроме того, регулятор до сих пор не сообщил о результатах внутреннего расследования, которое продолжается уже более трех недель.

Стоит отметить, что ранее журналисты выяснили, что Поляруш неоднократно выезжал за границу после начала широкомасштабного вторжения рф в Украину. В частности, журналисты сообщили, что в ноябре 2022 года он получил разрешение на выезд за пределы страны от одиозного экс-заместителя министра обороны, который сейчас является подозреваемым в коррупционных преступлениях. Разрешение якобы было выдано Полярушу на выезд за границу на элитном автомобиле Lexus за гуманитарной помощью. В то же время, на каких основаниях Поляруш ездил за границу с февраля по ноябрь 2022 года, до сих пор не известно.

Позже СМИ сообщили, что Трацевский и Поляруш урегулировали конфликт - чиновник НБУ лично извинился перед военным. А в полиции решили закрыть уголовные производства после получения соответствующих заявлений участников конфликта.

Несмотря на то, что конфликт урегулирован и дела закрыты, вопрос к моральным качествам Поляруша и их соответствия занимаемой им должности остается открытым, как и вопрос о том, что же решит Пышный после завершения служебной проверки.

Не стоит исключать, что мягкий подход и лояльность главы Нацбанка к нарушениям со стороны его подчиненных будет иметь более серьезные последствия, чем возмущение украинского общества. Это может негативно отразиться на сотрудничестве регулятора с международными партнерами. Не исключено, что в этом контексте прозвенели уже первые звоночки, когда ключевой финансовый партнер Украины - Международный валютный фонд - начал требовать большей прозрачности в кадровой политике и назначения руководителей ключевых госорганов на открытых конкурсах с привлечением независимых иностранных наблюдателей. В случае усиления давления со стороны общественности и международных структур, Пышному придется искать пути сохранения репутации как своей, так и центрального банка. И тут встает вопрос, что важнее: дружба или национальные интересы?