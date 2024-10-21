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Непохитна лояльність: чому голова НБУ не реагує на порушення своїх підлеглих?

Київ • УНН

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Непохитна лояльність: чому голова НБУ не реагує на порушення своїх підлеглих?

Непохитна лояльність: чому голова НБУ не реагує на порушення своїх підлеглих?

Андрій Пишний очолює Національний банк України вже понад два роки. За цей час роботи йому довелося зіткнутися з непростими викликами, повʼязаними з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Якщо з викликами у фінсексторі регулятору впоратися вдалося, то кадрова політика НБУ залишає бажати кращого, пише УНН.

Попри війну, розвʼязану росією, гривня не полетіла у космос, і фінансовий сектор України демонструє стабільність. За даними регулятора, наразі в Україні чи не найбільші золотовалютні резерви, і міжнародні партнери продовжують підтримувати нашу державу, хоча й висловлюють періодично свої зауваження.

Однак, останнім часом все більше уваги до себе привертає внутрішня кухня держоргану, і виникають запитання щодо професійності та високих моральних якостей окремих посадовців Нацбанку.

Свій за свого

Наприклад, стало відомо, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти головного юриста НБУ Олександра Зими. До речі, коли Пишний очолював "Ощадбанк", Зима був там його головним юристом і після призначення Пишного головою Національного банку України очолив юридичний департамент регулятора.

Кримінальне провадження проти головного юриста НБУ було відкрите через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Ішлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію. 

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд. 

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обовʼязків директора юридичного департаменту НБУ.

Своїми діями Зима, який одночасно також очолює Адмінраду Фонду гарантування вкладів, міг поставити під сумнів незалежність дирекції Фонду, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інституціями. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Окрім юридичних аспектів, справа Зими також ставить під сумнів прозорість дій регулятора, що негативно впливає на довіру до банківської системи та може нашкодити відносинам з міжнародними партнерами.

Попри серйозність порушення, Пишний вже майже рік робить вигляд, що нічого не відбулося, і ніяк не реагує на кримінальне провадження проти свого підлеглого. Досі не проведена навіть службова перевірка щодо Зими.

Фахівець з питань безпеки Сергій Шабовта допускає, що завдяки політичному впливу справи щодо посадовців НБУ, зокрема Олександра Зими, намагатимуться "злити".

"У нас НБУ очолила людина, яка була головою "Ощадбанку", який ніколи не балував нас своїми гарними результатами роботи. Банк, який завжди був на межі банкрутства, а держава його просто підпитувала (фінансувала – ред.) , і людина з такими фаховими явищами очолила НБУ. То чого ми хочемо? Тепер всі підлеглі, а головний юрист - це людина, яка наближена до голови, виконують особисто його завдання. Тому він і захищений, він (Зима – ред.) заздалегідь захищений, оскільки він працює в системі, яка збудована для корупційних задач, і під певні зобов’язання в його адресу, що він буде захищений від переслідувань", - зазначив він.

Головне - не на робочому місці

Ще одним прикладом надто мʼякого підходу голови НБУ до кадрової політики є скандал із керівником Управління по роботі з проблемними активами НБУ Павлом Полярушем, якого журналісти називали головним претендентом на вакантну наразі посаду керівника Фонду гарантування вкладів.

Зокрема, білоруський доброволець Андрій Трацевський (Безсмертний) заявив, що йому погрожував нетверезий Павло Поляруш. Інцидент стався на дорозі біля одного зі столичних ЖК. Чиновник НБУ, за його словами, вискочив під колеса військовому, перекрив рух, почав битися і сказав, що з нагородної зброї прострелить йому ноги. Поляруш все заперечив. На ще одному відео, опублікованому військовим, видно, що поліцейські під час огляду автомобіля Поляруша знайшли у нього предмет, дуже схожий на пістолет. За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить", і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагали реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Окрім того, правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

У Національному банку України обмежилися коротким повідомленням, у якому натякнули, що Поляруша до відповідальності не притягуватимуть, бо "інцидент", у якому він фігурував, "не пов’язаний із виконанням професійних обов’язків" та стався в неробочий час.

У Нацбанку також пообіцяли провести службову перевірку. На цьому комунікація регулятора із суспільством завершилася. Жодного осуду чи жалю з приводу того, що сталося, керівництво НБУ не висловлювало. Окрім того, регулятор досі не повідомив про результати внутрішнього розслідування, яке триває вже понад три тижні.

Варто зазначити, що раніше журналісти зʼясували, що Поляруш неодноразово виїжджав за кордон після початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну. Зокрема, журналісти повідомили, що у листопаді 2022 року він отримав дозвіл на виїзд за межі країни від одіозного ексзаступника міністра оборони, який наразі є підозрюваним у корупційних злочинах. Дозвіл нібито був виданий Полярушу на виїзд за кордон на елітному автомобілі Lexus за гуманітарною допомогою. Водночас, на яких підставах Поляруш їздив за кордон з лютого по листопад 2022 року, досі не відомо.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Трацевський і Поляруш урегулювали конфлікт – чиновник НБУ особисто вибачився перед військовим. А в поліції вирішили закрити кримінальні провадження після отримання відповідних заяв учасників конфлікту.

Попри те, що конфлікт врегульований і справи закриті, запитання до моральних якостей Поляруша і їхньої відповідності займаній ним посаді залишається відкритим, як і запитання про те, що ж вирішить Пишний після завершення службової перевірки.

Не варто виключати, що мʼякий підхід і лояльність голови Нацбанку до порушень з боку його підлеглих матиме серйозніші наслідки, аніж обурення українського суспільства. Це може негативно відобразитися на співпраці регулятора з міжнародними партнерами. Не виключено, що в цьому контексті продзвеніли вже перші дзвіночки, коли ключовий фінансовий партнер України - Міжнародний валютний фонд - почав вимагати більшої прозорості у кадровій політиці і призначення очільників ключових держорганів на відкритих конкурсах із залученням незалежних іноземних спостерігачів. У разі посилення тиску з боку громадськості та міжнародних структур, Пишному доведеться шукати шляхи збереження репутації як своєї, так і центрального банку. І тут постає питання, що важливіше: дружба чи національні інтереси?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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