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Непогода в Харьковской области вызвала задержки поездов Укрзализныци: перечень рейсов

Киев • УНН

 • 308 просмотра

Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов Укрзализныци, наибольшие задержки у рейсов Харьков - Черкассы и Харьков - Умань. Ни один рейс не отменен, выведены резервные тепловозы для наверстывания отставания от графика.

Непогода в Харьковской области вызвала задержки поездов Укрзализныци: перечень рейсов

Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов "Укрзализныци". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика в Telegram.

Детали

В частности, наибольшая задержка сейчас у рейсов №165/166 Харьков - Черкассы (+3:25) и №65/66 Харьков - Умань (+3:23).

Также по состоянию на 00:16 задерживались следующие поезда:

  • №749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+1:57)
    • №63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+0:45)
      • №111/112 Изюм-Львов (+0:36)
        • №113/114 Харьков-Пасс.-Львов (+0:29)
          • №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:19)
            • №49/50 Киев-Пасс.-Трускавец (+0:19)
              • №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+0:14)
                • №105/106 Киев-Пасс.-Одесса-Главная (+0:12)
                  • №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:11)
                    • №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:07)
                      • №51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:07)
                        • №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:05)
                          • №103/104 Краматорск-Львов (+0:05)
                            • №89/90 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:04)
                              • №97/98 Киев-Пасс.-Ковель-Пасс. (+0:04)

                                Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика

                                - говорится в сообщении.

                                В Укрзализныце добавили, что ни один рейс не отменен.

                                Напомним

                                В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще трое человек пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.

                                Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.

                                Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию12.07.25, 20:57 • 3812 просмотров

                                Вадим Хлюдзинский

                                Вадим Хлюдзинский

                                Общество
                                Украинская железная дорога
                                Черкассы
                                Харьков
                                Умань
                                Tesla
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                                Brent Oil
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                                Gold
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                                Gas TTF
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