Непогода в Харьковской области вызвала задержки поездов Укрзализныци: перечень рейсов
Киев • УНН
Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов Укрзализныци, наибольшие задержки у рейсов Харьков - Черкассы и Харьков - Умань. Ни один рейс не отменен, выведены резервные тепловозы для наверстывания отставания от графика.
Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов "Укрзализныци". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика в Telegram.
Детали
В частности, наибольшая задержка сейчас у рейсов №165/166 Харьков - Черкассы (+3:25) и №65/66 Харьков - Умань (+3:23).
Также по состоянию на 00:16 задерживались следующие поезда:
- №749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+1:57)
- №63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+0:45)
- №111/112 Изюм-Львов (+0:36)
- №113/114 Харьков-Пасс.-Львов (+0:29)
- №43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:19)
- №49/50 Киев-Пасс.-Трускавец (+0:19)
- №37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+0:14)
- №105/106 Киев-Пасс.-Одесса-Главная (+0:12)
- №91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:11)
- №35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:07)
- №51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:07)
- №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:05)
- №103/104 Краматорск-Львов (+0:05)
- №89/90 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:04)
- №97/98 Киев-Пасс.-Ковель-Пасс. (+0:04)
Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика
В Укрзализныце добавили, что ни один рейс не отменен.
Напомним
В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще трое человек пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.
Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.
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