Непогода в Харьковской области вызвала задержки поездов Укрзализныци: перечень рейсов

Из-за непогоды в Харьковской области задерживается ряд поездов "Укрзализныци". Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение перевозчика в Telegram.

Детали

В частности, наибольшая задержка сейчас у рейсов №165/166 Харьков - Черкассы (+3:25) и №65/66 Харьков - Умань (+3:23).

Также по состоянию на 00:16 задерживались следующие поезда:

№749/750 Вена Главный-Киев-Пасс. (+1:57)

№63/64 Харьков-Пасс.-Львов (+0:45)

№111/112 Изюм-Львов (+0:36)

№113/114 Харьков-Пасс.-Львов (+0:29)

№43/44 Черкассы-Ивано-Франковск (+0:19)

№49/50 Киев-Пасс.-Трускавец (+0:19)

№37/38 Киев-Пасс.-Запорожье-1 (+0:14)

№105/106 Киев-Пасс.-Одесса-Главная (+0:12)

№91/92 Одесса-Главная-Краматорск (+0:11)

№35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:07)

№51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:07)

№21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:05)

№103/104 Краматорск-Львов (+0:05)

№89/90 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:04)

№97/98 Киев-Пасс.-Ковель-Пасс. (+0:04)

Мы уже вывели резервные тепловозы и будем ехать с ними до Мерефы, после чего будем наверстывать отставание от графика - говорится в сообщении.

В Укрзализныце добавили, что ни один рейс не отменен.

Напомним

В субботу, 12 июля, Харьков и область накрыла непогода. В с. Первомайское Змиевской общины на 56-летнюю женщину упало дерево, она погибла. Еще трое человек пострадали в результате обвала крыши в частном доме в Салтовском районе Харькова.

Также в Харькове на 7-летнюю девочку упало дерево в Основянском районе города. Ребенка госпитализировали.

Как апокалипсис: в Харькове непогода повалила деревья, а молния, вероятно, попала в подстанцию