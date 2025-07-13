Негода на Харківщині спричинила затримки поїздів Укрзалізниці: перелік рейсів

Через негоду на Харківщині затримуються низка поїздів "Укрзалізниці". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника у Telegram.

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Зокрема, найбільша затримка наразі у рейсів №165/166 Харків - Черкаси (+3:25) та №65/66 Харків - Умань (+3:23).

Також станом на 00:16 затримувалися такі поїзди:

№749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+1:57)

№63/64 Харків-Пас.-Львів (+0:45)

№111/112 Ізюм-Львів (+0:36)

№113/114 Харків-Пас.-Львів (+0:29)

№43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:19)

№49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:19)

№37/38 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+0:14)

№105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+0:12)

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:11)

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:07)

№51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:07)

№21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:05)

№103/104 Краматорськ-Львів (+0:05)

№89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:04)

№97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:04)

Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що жоден рейс не скасовано.

Нагадаємо

У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію