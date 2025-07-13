Негода на Харківщині спричинила затримки поїздів Укрзалізниці: перелік рейсів
Київ • УНН
Через негоду на Харківщині затримуються низка поїздів Укрзалізниці, найбільші затримки у рейсів Харків - Черкаси та Харків - Умань. Жоден рейс не скасовано, виведено резервні тепловози для надолуження відставання від графіку.
Через негоду на Харківщині затримуються низка поїздів "Укрзалізниці". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника у Telegram.
Деталі
Зокрема, найбільша затримка наразі у рейсів №165/166 Харків - Черкаси (+3:25) та №65/66 Харків - Умань (+3:23).
Також станом на 00:16 затримувалися такі поїзди:
- №749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+1:57)
- №63/64 Харків-Пас.-Львів (+0:45)
- №111/112 Ізюм-Львів (+0:36)
- №113/114 Харків-Пас.-Львів (+0:29)
- №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:19)
- №49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:19)
- №37/38 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+0:14)
- №105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+0:12)
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:11)
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:07)
- №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:07)
- №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:05)
- №103/104 Краматорськ-Львів (+0:05)
- №89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:04)
- №97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:04)
Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку
В Укрзалізниці додали, що жоден рейс не скасовано.
Нагадаємо
У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.
Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.
Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію12.07.25, 20:57 • 3878 переглядiв