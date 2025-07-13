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Негода на Харківщині спричинила затримки поїздів Укрзалізниці: перелік рейсів

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Через негоду на Харківщині затримуються низка поїздів Укрзалізниці, найбільші затримки у рейсів Харків - Черкаси та Харків - Умань. Жоден рейс не скасовано, виведено резервні тепловози для надолуження відставання від графіку.

Негода на Харківщині спричинила затримки поїздів Укрзалізниці: перелік рейсів

Через негоду на Харківщині затримуються низка поїздів "Укрзалізниці". Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення перевізника у Telegram.

Деталі

Зокрема, найбільша затримка наразі у рейсів №165/166 Харків - Черкаси (+3:25) та №65/66 Харків - Умань (+3:23).

Також станом на 00:16 затримувалися такі поїзди:

  • №749/750 Відень Головний-Київ-Пас. (+1:57)
    • №63/64 Харків-Пас.-Львів (+0:45)
      • №111/112 Ізюм-Львів (+0:36)
        • №113/114 Харків-Пас.-Львів (+0:29)
          • №43/44 Черкаси-Івано-Франківськ (+0:19)
            • №49/50 Київ-Пас.-Трускавець (+0:19)
              • №37/38 Київ-Пас.-Запоріжжя-1 (+0:14)
                • №105/106 Київ-Пас.-Одеса-Головна (+0:12)
                  • №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:11)
                    • №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:07)
                      • №51/52 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+0:07)
                        • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:05)
                          • №103/104 Краматорськ-Львів (+0:05)
                            • №89/90 Київ-Пас.-Пшемисль Головний (+0:04)
                              • №97/98 Київ-Пас.-Ковель-Пас. (+0:04)

                                Ми вже вивели резервні тепловози і будемо їхати з ними до Мерефи, після чого будемо надолужувати відставання від графіку

                                - йдеться у повідомленні.

                                В Укрзалізниці додали, що жоден рейс не скасовано.

                                Нагадаємо

                                У суботу, 12 липня, Харків та область накрила негода. В с. Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево, вона загинула. Ще троє людей постраждали внаслідок обвалу даху у приватному будинку в Салтівському районі Харкова.

                                Також у Харкові на 7-річну дівчинку впало дерево в Основ'янському районі міста. Дитину госпіталізували.

                                Наче апокаліпсис: у Харкові негода повалила дерева, а блискавка, ймовріно, влучила у підстанцію12.07.25, 20:57 • 3878 переглядiв

                                Вадим Хлюдзинський

                                Вадим Хлюдзинський

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                                Brent Oil
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                                Gold
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                                Gas TTF
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