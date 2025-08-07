Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в восьми областях

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 922 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 16358 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 39285 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 45417 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93004 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 66975 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61001 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47686 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99074 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71090 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2м/с
73%
756мм
Популярные новости
Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая6 августа, 23:14 • 10880 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 11162 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге7 августа, 00:34 • 11260 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo01:37 • 15304 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам03:09 • 13513 просмотра
публикации
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93009 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 73492 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 99076 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 84180 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 103170 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индия
Белый дом
Полтавская область
Реклама
УНН Lite
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 99360 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 111087 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 104292 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 116817 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 135001 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Нефть марки Brent
БМ-21 «Град»
M1 Abrams
Фокс Ньюс

Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в восьми областях

Киев • УНН

 • 966 просмотра

В результате ухудшения погодных условий обесточены 192 населенных пункта в 8 областях Украины. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в восьми областях

В результате ухудшения погодных условий обесточивание произошло в 192 населенных пунктах в восьми областях, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 06:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточены 192 населенных пункта в 8 областях (Киевская - 59, Житомирская - 27, Винницкая - 26, Хмельницкая - 26, Полтавская - 20, Черкасская - 13, Черниговская - 11 и Кировоградская 10)

- сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Рекомендация ограничить использование мощной техники расширена, потребление растет из-за жары - Укрэнерго06.08.25, 11:58 • 3036 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаКриминал и ЧП
Хмельницкая область
Винницкая область
Житомирская область
Киевская область
Черкасская область
Кировоградская область
Полтавская область
Черниговская область
Укрэнерго