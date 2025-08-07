Непогода оставила без света почти 200 городов и сел в восьми областях

В результате ухудшения погодных условий обесточивание произошло в 192 населенных пунктах в восьми областях, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

По состоянию на 06:00 по информации от Укрэнерго, в результате ухудшения погодных условий (порывы ветра и дождь), обесточены 192 населенных пункта в 8 областях (Киевская - 59, Житомирская - 27, Винницкая - 26, Хмельницкая - 26, Полтавская - 20, Черкасская - 13, Черниговская - 11 и Кировоградская 10) - сообщили в ГСЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Рекомендация ограничить использование мощной техники расширена, потребление растет из-за жары - Укрэнерго