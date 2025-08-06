Рекомендация ограничить использование мощной техники расширена, потребление растет из-за жары - Укрэнерго
Киев • УНН
В Украине растет потребление электроэнергии из-за жаркой погоды. НЭК "Укрэнерго" призывает ограничить использование мощных электроприборов с 15:00 до 22:00.
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту из-за сохранения жары. Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении и ограничении пользования мощными электроприборами с 15:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.
Детали
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 6 августа, по состоянию на 9:30, оно было на 3,3% выше, чем в это же время предыдущего дня. Причина - сохранение жаркой погоды на всей территории Украины", - говорится в сообщении.
Вчера, 5 августа, суточный максимум потребления был вечером - на 3,2% выше, чем максимум предыдущего дня.
"Необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами в вечерние часы. Не включайте несколько таких приборов одновременно с 15:00 до 22:00", - подчеркнули в НЭК.
Накануне в Укрэнерго советовали ограничить использование мощной техники с 16 часов.
В то же время в Минэнерго отметили, что "по состоянию на 6 августа система сбалансирована, плановых ограничений для потребителей не предусмотрено".
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