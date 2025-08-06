Рекомендацію обмежити використання потужної техніки розширено, споживання росте через спеку - Укренерго

$41.680.11
48.090.26
ukenru
Ексклюзив
10:11 • 1062 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Ексклюзив
09:59 • 3110 перегляди
Вибіркове правосуддя: як закрили справу головного юриста НБУ Олександра Зими
Ексклюзив
08:44 • 11588 перегляди
Масове отруєння у таборі на Львівщині: у лікарні вже 41 людина, серед них - 39 дітей
07:56 • 21267 перегляди
Уряд призначив Цивінського директором БЕБ - Свириденко
06:38 • 20043 перегляди
рік тому розпочалась курська операція Сил оборони: Сирський назвав втрати рф
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 93805 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 14:18 • 75308 перегляди
Державний центр зайнятості назвав 10 рідкісних професій в Україні
5 серпня, 12:15 • 149384 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo
Ексклюзив
5 серпня, 10:48 • 87364 перегляди
Золото замість долара? Як політика Трампа вплинула на довіру до американської валюти у світі
5 серпня, 10:24 • 164730 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3м/с
53%
751мм
Популярнi новини
Окупанти імітують туристичний сезон на окупованих територіях - ЦНС6 серпня, 00:56 • 24887 перегляди
Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву6 серпня, 02:24 • 22623 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф прибув до москви05:16 • 18174 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 20001 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 15839 перегляди
Публікації
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Ексклюзив
10:11 • 1076 перегляди
Державіаслужба передала повноваження на ремонт гелікоптерів Ми-8 компанії з ОАЕ: експерти пояснили, як це впливає на Україну
Ексклюзив
5 серпня, 16:09 • 93817 перегляди
Виплати військовим: яка зараз ситуація із грошовим забезпеченням Photo5 серпня, 12:15 • 149390 перегляди
Справа про хабар на постачанні медобладання не заважає: нардеп Кузьміних з’явився на відкритті медцентру на Житомирщині5 серпня, 10:45 • 140965 перегляди
Яблучний Спас 6 серпня: головні традиції, заборони і що нести до церкви Photo5 серпня, 10:24 • 164738 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Юлія Свириденко
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ07:07 • 16366 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ05:58 • 20522 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 79398 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 99739 перегляди
Гіганта швидкої моди Shein оштрафували на мільйон євро за грінвошинг - ЗМІ4 серпня, 13:37 • 90475 перегляди
Актуальне
WhatsApp
ChatGPT
M777 (гаубиця)
Шахед-136
Brent

Рекомендацію обмежити використання потужної техніки розширено, споживання росте через спеку - Укренерго

Київ • УНН

 • 1176 перегляди

В Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду. НЕК "Укренерго" закликає обмежити використання потужних електроприладів з 15:00 до 22:00.

Рекомендацію обмежити використання потужної техніки розширено, споживання росте через спеку - Укренерго

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання через утримання спеки. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні і обмеженні користування потужними електроприладами з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Деталі

"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 серпня, станом на 9:30, воно було на 3,3% вищим,  ніж в цей же час попереднього дня. Причина - утримання спекотної погоди на всій території України", - ідеться у повідомленні.

Учора, 5 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня.

"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 15:00 до 22:00", - наголосили у НЕК.

Напередодні в Укренерго радили обмежити використання потужної техніки з 16 години.

Водночас у Міненерго зазначили, що "станом на 6 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".

Цього року літо в Україні має пройти без відключень - експерт23.07.25, 17:48 • 7131 перегляд

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
Міністерство енергетики України
Укренерго
Україна