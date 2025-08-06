Рекомендацію обмежити використання потужної техніки розширено, споживання росте через спеку - Укренерго
Київ • УНН
В Україні зростає споживання електроенергії через спекотну погоду. НЕК "Укренерго" закликає обмежити використання потужних електроприладів з 15:00 до 22:00.
Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання через утримання спеки. Зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні і обмеженні користування потужними електроприладами з 15:00 до 22:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
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"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 6 серпня, станом на 9:30, воно було на 3,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Причина - утримання спекотної погоди на всій території України", - ідеться у повідомленні.
Учора, 5 серпня, добовий максимум споживання був увечері - на 3,2% вищим, ніж максимум попереднього дня.
"Необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години. Не вмикайте кілька таких приладів одночасно з 15:00 до 22:00", - наголосили у НЕК.
Напередодні в Укренерго радили обмежити використання потужної техніки з 16 години.
Водночас у Міненерго зазначили, що "станом на 6 серпня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено".
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