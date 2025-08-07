Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у восьми областях

$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:56 • 2326 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 17714 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 40189 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 46282 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94406 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 67274 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61198 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47733 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 99763 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71117 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
51%
756мм
Популярнi новини
Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю6 серпня, 23:14 • 11499 перегляди
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 11845 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34 • 11889 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 15964 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям03:09 • 14195 перегляди
Публікації
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94407 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 74198 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 99765 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 84789 перегляди
Бій з вітряками: маркетинг на фармринку заборонений майже пів року, а нардеп Кузьміних і далі з ним бореться6 серпня, 12:02 • 103817 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Сергій Лисак
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Білий дім
Індія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 99773 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 111476 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 104668 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 117163 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 135332 перегляди
Актуальне
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136
Brent
БМ-21 «Град»

Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у восьми областях

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 192 населені пункти у 8 областях України. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у восьми областях

Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлення сталося у 192 населених пунктах у восьми областях, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Станом на 06:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 192 населені пункти в 8 областях (Київська - 59, Житомирська - 27, Вінницька - 26, Хмельницька -  26, Полтавська - 20, Черкаська - 13, Чернігівська - 11 та Кіровоградська 10)

- повідомили у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Рекомендацію обмежити використання потужної техніки розширено, споживання росте через спеку - Укренерго06.08.25, 11:58 • 3040 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаКримінал та НП
Хмельницька область
Вінницька область
Житомирська область
Київська область
Черкаська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Чернігівська область
Укренерго