Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у восьми областях

Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлення сталося у 192 населених пунктах у восьми областях, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.

Станом на 06:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 192 населені пункти в 8 областях (Київська - 59, Житомирська - 27, Вінницька - 26, Хмельницька - 26, Полтавська - 20, Черкаська - 13, Чернігівська - 11 та Кіровоградська 10) - повідомили у ДСНС.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

