Негода залишила без світла майже 200 міст та сіл у восьми областях
Київ • УНН
Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 192 населені пункти у 8 областях України. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Внаслідок погіршення погодних умов знеструмлення сталося у 192 населених пунктах у восьми областях, повідомили у ДСНС України у четвер, пише УНН.
Станом на 06:00 за інформацією від Укренерго, внаслідок погіршення погодних умов (пориви вітру та дощ), знеструмлено 192 населені пункти в 8 областях (Київська - 59, Житомирська - 27, Вінницька - 26, Хмельницька - 26, Полтавська - 20, Черкаська - 13, Чернігівська - 11 та Кіровоградська 10)
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Рекомендацію обмежити використання потужної техніки розширено, споживання росте через спеку - Укренерго06.08.25, 11:58 • 3040 переглядiв