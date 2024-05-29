Непогода и дроновая атака рф нарушили энергоснабжение в двух областях, планируется импорт из 5 стран - Укрэнерго

В Одесской области непогода обесточила более 2 тысяч потребителей, из-за ночной дроновой атаки врага на энергообъект в Ровенской области были обесточивания на два часа. Импорт электроэнергии сегодня запланирован из пяти соседних стран, а лимиты потребления для областей не прогнозируются. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

Детали

"Сегодня применение лимитов потребления электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины не прогнозируется. Причина - активная работа солнечных электростанций и увеличение объемов производства атомных станций после выхода из планового ремонта двух блоков. Но напоминаем, что весенне-летняя ремонтная кампания на АЭС продолжается. Это может время от времени вызывать недостаток электроэнергии в энергосистеме", - указали в компании.

Как сообщается, импорт запланирован в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18 821 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт. Экспорт не происходит и не предполагается.

В Одесской области на утро из-за непогоды обесточены 2 140 потребителей, продолжаются ремонтные работы. По другим причинам обесточены 410 населенных пунктов. Из-за боевых действий: есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

По данным Укрэнерго, энергообъект в Ровенской области ночью был атакован российским БПЛА, и энергопитание было восстановлено для обесточенных потребителей через 2 часа.

В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания