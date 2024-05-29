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Негода та дронова атака рф порушили енергопостачання у двох областях, планується імпорт з 5 країн - Укренерго

Київ • УНН

 • 50795 перегляди

В Одеській області через негоду було знеструмлено понад 2 000 споживачів, а нічна атака безпілотника спричинила 2-годинне відключення електроенергії в Рівненській області.

В Одеській області негода знеструмила понад 2 тисячі споживачів, через нічну дронову атаку ворога на енергооб'єкт на Рівненщині були знеструмлення на дві години. Імпорт електроенергії сьогодні запланований з п'яти сусідніх країн, а ліміти споживання для областей не прогнозуються. Про це повідомили в НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні застосування лімітів споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України не прогнозується. Причина – активна робота сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту двох блоків. Але нагадуємо, що весняно-літня ремонтна кампанія на АЕС триває. Це може час від часу спричиняти нестачу електроенергії в енергосистемі", - вказали у компанії.

Як повідомляється, імпорт заплановано протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 821 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

В Одеській області на ранок через негоду знеструмлено 2 140 споживачів, тривають ремонтні роботи. З інших причин знеструмлено 410 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

За даними Укренерго, енергооб'єкт в Рівненській області уночі був атакований російським БПЛА, і енергоживлення було відновлене для знеструмлених споживачів через 2 години.

На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення29.05.24, 08:59 • 22315 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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