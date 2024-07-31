Цены на нефть выросли примерно на $2 в среду, отскочив от 7-недельных минимумов, на фоне того, как смерть лидера ХАМАС в Иране усилила напряженность на Ближнем Востоке и затмила опасения относительно слабого спроса в Китае, пишет УНН со ссылкой на данные Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $1,95, или на 2,5%, до $80,58 за баррель к 13:31 по Гринвичу (16:31 по Киеву), тогда как более активный октябрьский контракт вырос в цене на $2,14 до $80,21.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на $2,23, или на 3%, до $76,96 за баррель.

Падение индекса доллара США на 0,4% также поддержало цены. Ослабление доллара может повысить спрос на нефть, сделав товары, деноминированные в долларах, такие как нефть, более дешевыми для держателей других валют.

Днем ранее Brent и WTI упали примерно на 1,4%, закрывшись на самом низком уровне за семь недель.

Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после новостей об убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

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Это произошло на следующий день после того, как израильское правительство заявило, что убило топ-командира "Хезболлы" в результате авиаудара по Бейруту в ответ на субботний ракетный обстрел Израиля.

Отдельно Соединенные Штаты также нанесли удар по Ираку в последнем конфликте в регионе.

"Ночные события и увеличенный геополитический риск лишь временно отсрочили нефтяные бенчмарки. Если инфраструктура нефти и газа не будет поражена, последний скачок вряд ли продлится долго", - сказал Гаурав Шарма, независимый нефтяной аналитик в Лондоне.

Конфликт на Ближнем Востоке не повлиял на поставки из региона.

Аналитики утверждают, что большие резервные производственные мощности стран ОПЕК также ограничили влияние конфликта на Ближнем Востоке.

"Тем не менее, в июле Brent и WTI находятся на пути к самым большим потерям за месяц с октября 2023 года на фоне сохраняющихся опасений относительно перспектив спроса в Китае и ожиданий, что ОПЕК+ будет придерживаться своего текущего соглашения по производству и начнет отменять некоторые сокращения производства с октября", - пишет издание.

В четверг главные министры стран ОПЕК+ проведут онлайн-заседание совместного министерского комитета по мониторингу (JMMC).

Замедление спроса на топливо в Китае, крупнейшем в мире импортере сырой нефти, также оказывает давление на нефтяные рынки.

Производственная активность Китая в июле сократилась третий месяц подряд, показал официальный обзор в среду.

"Опасения относительно китайского спроса остаются повышенными, поскольку сегодняшние индексы PMI снизились, а производственный сектор продолжает сокращаться. Это говорит о том, что любые дополнительные прибыли из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке могут остаться ограниченными и кратковременными", - сказал Харалампос Писурос, старший инвестиционный аналитик брокерской компании XM.



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