Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китай в первом полугодии этого года упали на 29,1% в годовом измерении - до 498,91 млрд юаней, что является рекордным падением за первые шесть месяцев года, сообщает Trading Economics, пишет УНН.

Детали

«Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Китай упали на 29,1% в годовом исчислении до 498,91 млрд юаней в период с января по июнь 2024 года, что является рекордным снижением за первые шесть месяцев года», - говорится в сообщении Trading Economics со ссылкой на данные министерства торговли страны.

Около 12,8% от общего объема, или 63,75 млрд юаней, как отмечается, было направлено в высокотехнологичные отрасли производства, что на 2,4 процентных пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем иностранные инвестиции в производство медицинского оборудования и инструментов, а также профессиональные технические услуги выросли на 87,5% и 43,4% соответственно.

Источником прямых иностранных инвестиций, как указано, были Германия (18,1%) и Сингапур (10,5)%.

В последние годы Китай, как отмечается, принял жесткие меры в отношении нескольких отраслей, чтобы обеспечить соблюдение государственной политики, препятствующей иностранным инвестициям.

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