Китай значительно снизил объемы поставок полупроводников в террористическую страну после введения новых санкций США, которые направлены на пресечение обхода ограничений. По данным американского Министерства торговли, с января по май 2024 года поставки передовых компонентов и микроэлектроники через Гонконг, которые могут быть использованы для военных нужд Кремля, упали на 28%.

Без учета Гонконга, транзитные поставки аналогичных товаров через Китай сократились на 19%. США считают Гонконг и материковый Китай важными глобальными хабами, через которые рф получает материалы для своей военной промышленности.

Ранее Госдепартамент и Казначейство США включили в санкционные списки ряд компаний по всему миру за поставки товаров, которые могут быть использованы в войне против Украины. Под ограничения попали, в частности, подставные фирмы в Гонконге, специализирующиеся на продаже полупроводников.

Представитель Министерства торговли США отметил, что сокращение незаконных потоков стало результатом активных действий американских властей и сотрудничества с производителями, чья продукция переправляется через границу.

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