Не только графики, но и аварийные отключения: как завтра в Украине будут выключать свет
Киев • УНН
9 февраля в Украине будут действовать графики почасовых отключений, а в некоторых областях возможны аварийные отключения. Причина – последствия российских атак на энергосистему.
Завтра в Украине в течение суток будут действовать графики отключений, в ряде областей будут применяться аварийные отключения, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 9 февраля, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).
В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные обесточивания. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах, добавили в компании.
По данным Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.
