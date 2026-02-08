Не только графики, но и аварийные отключения: как завтра в Украине будут выключать свет

Завтра в Украине в течение суток будут действовать графики отключений, в ряде областей будут применяться аварийные отключения, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 9 февраля, в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). - говорится в сообщении.

В отдельных областях до стабилизации ситуации в энергосистеме – продолжат применяться аварийные обесточивания. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее перейти к прогнозируемым графикам обесточиваний во всех регионах, добавили в компании.

По данным Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

