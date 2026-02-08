$43.140.00
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
13:58 • 8150 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
12:29 • 12193 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 13506 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 11322 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 10339 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 23256 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 36959 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 35157 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 40074 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Не лише графіки, а й аварійні знеструмлення: як завтра в Україні вимикатимуть світло

Київ • УНН

 • 86 перегляди

9 лютого в Україні діятимуть графіки погодинних відключень, а в деяких областях можливі аварійні знеструмлення. Причина – наслідки російських атак на енергосистему.

Не лише графіки, а й аварійні знеструмлення: як завтра в Україні вимикатимуть світло

Завтра в України протягом доби будуть діяти графіки відключень, у низці областей будуть застосовувати аварійні відключення, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах, додали в компанії.

За даними Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

ISW: росія використала мораторій на удари по енергетиці для накопичення зброї та нових атак на Україну08.02.26, 07:15 • 7198 переглядiв

Антоніна Туманова

