Не лише графіки, а й аварійні знеструмлення: як завтра в Україні вимикатимуть світло

Завтра в України протягом доби будуть діяти графіки відключень, у низці областей будуть застосовувати аварійні відключення, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 9 лютого, протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

В окремих областях до стабілізації ситуації в енергосистемі – продовжать застосовуватись аварійні знеструмлення. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше перейти до прогнозованих графіків знеструмлень в усіх регіонах, додали в компанії.

За даними Укренерго, причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

