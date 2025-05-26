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"Не ожидаем чуда": Украина готовится к летнему наступлению россии - Financial Times

Киев • УНН

 • 986 просмотра

Украинские чиновники готовятся к летнему наступлению рф, угрозы Трампа прекратить поддержку переговоров вызывают тревогу. Киев считает, что мирные соглашения пока что являются далекой перспективой.

"Не ожидаем чуда": Украина готовится к летнему наступлению россии - Financial Times

Угроза президента США Дональда Трампа прекратить поддержку Вашингтона и выйти из мирных переговоров между россией и Украиной вызвала тревогу в Киеве, украинские чиновники и военные готовятся к "кровавому" летнему наступлению рф, которое может изменить траекторию войны. Об этом пишет американский журналист Кристофер Миллер для Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Он указывает, что в настоящее время рф не проявляет никаких признаков сокращения своих атак или реальных уступок. При этом недавняя встреча в Турции убедила киевских переговорщиков, что мир остается далекой перспективой.

В то время как украинские лидеры продолжают настаивать на 30-дневном прекращении огня, люди не питают иллюзий относительно того, что многолетняя война россии вскоре завершится

- цитирует издание неназванных украинских чиновников и военных.

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Отмечается, что нестабильная поддержка Киева Вашингтоном лишь придала смелости российскому диктатору путину.

Европейские правительства также не спешат выполнять обязательства по укреплению безопасности, включая предлагаемые "миротворческие силы", которые еще не материализовались, и кое-кто в Киеве обеспокоен тем, что это может никогда не осуществиться

- говорится в статье.

Автор отмечает, что вдоль более 1000-километровой линии фронта Украины война вошла "в жестокий, смертоносный ритм": москва перегруппировывается в преддверии того, что, по словам солдат и аналитиков, является подготовкой к новому, крупному наступлению в ближайшие месяцы.

"Многие солдаты и официальные лица говорят, что страна должна подготовиться к длительной асимметричной борьбе", - резюмирует автор.

Напомним

По информации Bild, российский диктатор путин уже хочет семь украинских областей вместо четырех. Отказ президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа от участия в переговорах лишь поощряет россию для дальнейшей агрессии против Украины.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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