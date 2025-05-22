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ISW: россия пренебрегает инициативами США и партнеров по перемирию в Украине

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

россия отклоняет предложения США о перемирии, придерживаясь тактики постепенных успехов на поле боя. кремль продолжает путать процессы прекращения огня и мирного урегулирования

ISW: россия пренебрегает инициативами США и партнеров по перемирию в Украине

россия продолжает отклонять предложения США установить перемирие в Украине до начала переговоров о прекращении войны. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики напоминают, что госсекретарь США Марко Рубио 20 мая заявил, что Соединенные Штаты ждут от россии представления документа с изложением условий, которые кремль потребует для достижения перемирия, которое затем позволит более широкие переговоры.

Министр иностранных дел россии сергей лавров 21 мая прямо отверг идею о том, что россия и Украина должны прийти к "перемирию, а там посмотрим", очевидно презирая попытки Соединенных Штатов и их партнеров относительно мирных переговоров

- отмечается в статье.

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Авторы указывают, что, по словам лаврова, россия не хочет повторения украинско-российских переговоров в Стамбуле 2022 года. Таким образом, заявление лаврова является явным отказом от предложения США об установлении сначала прекращения огня, а затем мирных переговоров.

россия пытается использовать Стамбульские переговоры 2022 года, чтобы представить требования относительно полной капитуляции Украины как законные и разумные

- считают в ISW.

Эксперты делают вывод, что россия продолжает путать процессы прекращения огня и мирного урегулирования, поскольку кремль остается преданным достижению постепенных успехов на поле боя на неопределенный срок.

Напомним

российский диктатор владимир путин после телефонного разговора с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности к обсуждению будущего мирного соглашения с Украиной. По его словам, москва планирует предложить меморандум с определением принципов урегулирования, возможных сроков соглашения и условий временного прекращения огня.

Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия и Украина могут подписать меморандум, после чего будет подписан договор об окончании полномасштабной войны. При этом меморандум, по его словам, должен включать норму, которая будет предусматривать прекращение огня.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Войнаполитика
Марко Рубио
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Стамбул
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