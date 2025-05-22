ISW: росія зневажає ініціативи США та партнерів щодо перемир'я в Україні

росія продовжує відхиляти пропозиції США встановити перемир'я в Україні до початку переговорів про припинення війни. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики нагадують, що держсекретар США Марко Рубіо 20 травня заявив, що Сполучені Штати чекають від росії представлення документа з викладом умов, яких кремль вимагатиме для досягнення перемир’я, яке потім дозволить ширші переговори.

Міністр закордонних справ росії сергій лавров 21 травня прямо відкинув ідею про те, що росія та Україна повинні прийти до "перемир’я, а там подивимося", вочевидь зневажаючи спроби Сполучених Штатів та їхніх партнерів щодо мирних переговорів - зазначається у статті.

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Автори вказують, що, за словами лаврова, росія не хоче повторення українсько-російських переговорів у Стамбулі 2022 року. Таким чином, заява лаврова є явною відмовою від пропозиції США про встановлення спочатку припинення вогню, а потім мирних переговорів.

росія намагається використати Стамбульські переговори 2022 року, щоб представити вимоги щодо повної капітуляції України як законні та розумні - вважають в ISW.

Експерти роблять висновок, що росія продовжує плутати процеси припинення вогню та мирного врегулювання, оскільки кремль залишається відданим досягненню поступових успіхів на полі бою на невизначений термін.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін після телефонної розмови з лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність до обговорення майбутньої мирної угоди з Україною. За його словами, москва планує запропонувати меморандум із визначенням принципів врегулювання, можливих термінів угоди та умов тимчасового припинення вогню.

Згодом Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія та Україна можуть підписати меморандум, після чого буде підписано договір про закінчення повномасштабної війни. При цьому меморандум, за його словами, має включати норму, яка передбачатиме припинення вогню.

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