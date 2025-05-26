"Не очікуємо дива": Україна готується до літнього наступу росії - Financial Times
Київ • УНН
Українські посадовці готуються до літнього наступу рф, погрози Трампа припинити підтримку переговорів викликають тривогу. Київ вважає, що мирні угоди поки що є далекою перспективою.
Погроза президента США Дональда Трампа припинити підтримку Вашингтона та вийти з мирних переговорів між росією та Україною викликала тривогу в Києві, українські посадовці та військові готуються до "кривавого" літнього наступу рф, який може змінити траєкторію війни. Про це пише американський журналіст Крістофер Міллер для Financial Times, повідомляє УНН.
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Він вказує, що наразі рф не виявляє жодних ознак скорочення своїх атак чи реальних поступок. При цьому нещодавня зустріч у Туреччині переконала київських переговірників, що мир залишається далекою перспективою.
У той час як українські лідери продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню, люди не плекають ілюзій щодо того, що багаторічна війна росії незабаром завершиться
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Зазначається, що нестабільна підтримка Києва Вашингтоном лише додала сміливості російському диктатору путіну.
Європейські уряди також не поспішають виконувати зобов’язання зміцнити безпеку, включно з пропонованими "миротворчими силами", які ще не матеріалізувалися, і дехто в Києві занепокоєний тим, що це може ніколи не здійснитися
Автор зазначає, що вздовж понад 1000-кілометрової лінії фронту України війна увійшла "у жорстокий, смертоносний ритм": москва перегруповується напередодні того, що, за словами солдатів і аналітиків, є підготовкою до нового, великого наступу в найближчі місяці.
"Багато солдатів і офіційних осіб кажуть, що країна повинна підготуватися до тривалої асиметричної боротьби", - резюмує автор.
Нагадаємо
За інформацією Bild, російський диктатор путін вже хоче сім українських областей замість чотирьох. Відмова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від участі в переговорах лише заохочує росію для подальшої агресії проти України.
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