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"Не очікуємо дива": Україна готується до літнього наступу росії - Financial Times

Київ • УНН

 • 1368 перегляди

Українські посадовці готуються до літнього наступу рф, погрози Трампа припинити підтримку переговорів викликають тривогу. Київ вважає, що мирні угоди поки що є далекою перспективою.

"Не очікуємо дива": Україна готується до літнього наступу росії - Financial Times

Погроза президента США Дональда Трампа припинити підтримку Вашингтона та вийти з мирних переговорів між росією та Україною викликала тривогу в Києві, українські посадовці та військові готуються до "кривавого" літнього наступу рф, який може змінити траєкторію війни. Про це пише американський журналіст Крістофер Міллер для Financial Times, повідомляє УНН.

Деталі

Він вказує, що наразі рф не виявляє жодних ознак скорочення своїх атак чи реальних поступок. При цьому нещодавня зустріч у Туреччині переконала київських переговірників, що мир залишається далекою перспективою.

У той час як українські лідери продовжують наполягати на 30-денному припиненні вогню, люди не плекають ілюзій щодо того, що багаторічна війна росії незабаром завершиться

- цитує видання неназваних українських чиновників та військових.

путін все ще налаштований на перемогу у війні проти України - розвідки США24.05.25, 19:26 • 3556 переглядiв

Зазначається, що нестабільна підтримка Києва Вашингтоном лише додала сміливості російському диктатору путіну.

Європейські уряди також не поспішають виконувати зобов’язання зміцнити безпеку, включно з пропонованими "миротворчими силами", які ще не матеріалізувалися, і дехто в Києві занепокоєний тим, що це може ніколи не здійснитися

- йдеться у статті.

Автор зазначає, що вздовж понад 1000-кілометрової лінії фронту України війна увійшла "у жорстокий, смертоносний ритм": москва перегруповується напередодні того, що, за словами солдатів і аналітиків, є підготовкою до нового, великого наступу в найближчі місяці.

"Багато солдатів і офіційних осіб кажуть, що країна повинна підготуватися до тривалої асиметричної боротьби", - резюмує автор.

Нагадаємо

За інформацією Bild, російський диктатор путін вже хоче сім українських областей замість чотирьох. Відмова президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа від участі в переговорах лише заохочує росію для подальшої агресії проти України.

ISW: росія зневажає ініціативи США та партнерів щодо перемир'я в Україні22.05.25, 07:40 • 4186 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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