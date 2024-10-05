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Не думаю, что путин может спокойно путешествовать: Костин об ордере МУС

Не думаю, что путин может спокойно путешествовать: Костин об ордере МУС

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5 октября 2024, 15:27  •  7569 просмотра

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Генпрокурор Украины прокомментировал визит путина в Монголию, назвав его попыткой создать прецедент для других стран Римского статута. Костин подчеркнул, что международное правосудие продолжает работать.

Визит в Монголию - попытка российского диктатора создать прецедент для других стран-участниц Римского статута. Но международное правосудие работает, отметил в интервью "Голосу Америки" Генеральный прокурор Андрей Костин, передает УНН.

"После ордера на арест путин, в принципе, прекратил путешествовать. Он начал это делать только в страны, которые не являются участниками Римского статута. То есть, до визита в Монголию таких ситуаций не было. В прошлом году он не поехал в Южную Африку, потому что понимал, что риски есть. Я не думаю, что путин может спокойно путешествовать.

Он специально выбрал страну, чтобы искусственно создать прецедент. Это не означает, что этот прецедент открывает путь к визитам в любую страну. Я не хочу сейчас комментировать возможные визиты или реакцию, но не все так просто со странами, о которых мы слышим. Там также могут занять принципиальную позицию. Если не политики, то судебная система", - отметил Костин.

Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский5 сентября 2024, 12:28 • 22305 просмотров

Дополнение

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин был в Монголии, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Европейский Союз сожалеет, что власти Монголии решили принять президента рф Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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