У ЄС відреагували на рішення Монголії проігнорувати ордер МКС на арешт путіна
Київ • УНН
ЄС шкодує, що Монголія прийняла Путіна, проігнорувавши ордер МКС на його арешт. ЄС підтримує розслідування МКС щодо російсько-української війни та закликає країни до співпраці.
Європейський Союз шкодує, що влада Монголії вирішила прийняти президента рф володимира путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Про це йдеться у заяві речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, передає УНН.
Деталі
Речник зазначив, що ЄС взяв до уваги приїзд до Улан-Батора лідера Росії Владіміра Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.
ЄС висловлює жаль з приводу того, що Молдова, держава-сторона Римського статуту МКС, не виконала свої зобов’язання за ним щодо виконання ордеру на арешт… ЄС висловлює найбільшу підтримку зусиллям із забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з загарбницькою війною Росії проти України
Він зазначив, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.
У нас зв'язані руки: у Монголії пояснили, чому не арештували путіна03.09.24, 17:00 • 14331 перегляд
Контекст
Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.
Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента.
У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.
Нагадаємо
Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.