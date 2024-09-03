У нас зв'язані руки: у Монголії пояснили, чому не арештували путіна
Київ • УНН
Монголія не змогла арештувати Путіна попри ордер МКС через майже повну залежність від енергоімпорту з РФ. Країна імпортує 95% нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з Росії.
Монголія не могла арештувати президента рф володимира путіна попри ордер Міжнародного кримінального суду, адже країна майже повністю залежить від енергоімпорту з рф. Про це йдеться в заяві Монголії для видання Politico, передає УНН.
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Зокрема, речник монгольського уряду пояснюючи, ситуацію навколо путіна підкреслив, що в його країни "зв'язані руки".
Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії з наших безпосередніх сусідів. Це постачання має вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу
За його словами, країна опинилася в енергетичній залежності, що ускладнює арешт путіна за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) за воєнні злочини в Україні.
Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність - Генпрокурор03.09.24, 13:58 • 21003 перегляди
Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах
Контекст
Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін прибув до Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.
Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента.
У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.
Нагадаємо
Речник Міжнародного кримінального суду (МКС) Фаді ель-Абдалла заявив, що Монголія, як держава-учасниця Римського статуту, зобов'язана заарештувати очільника кремля володимира путіна під час його запланованого візиту. На путіна видано ордер на арешт за участь у викраденні українських дітей.