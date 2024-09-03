У нас связаны руки: в Монголии объяснили, почему не арестовали путина

Монголия не могла арестовать президента рф Владимира Путина несмотря на ордер Международного уголовного суда, ведь страна почти полностью зависит от энергоимпорта из рф. Об этом говорится в заявлении Монголии для издания Politico, передает УНН.

Детали

В частности, представитель монгольского правительства объясняя, ситуацию вокруг Путина подчеркнул, что у его страны "связаны руки".

Монголия импортирует 95% своих нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из наших непосредственных соседей. Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа - подчеркнул представитель правительства Монголии.

По его словам, страна оказалась в энергетической зависимости, что затрудняет арест Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) за военные преступления в Украине.

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Монголия всегда придерживалась политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях - говорится в заявлении представителя монгольского правительства.

Контекст

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Напомним

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля Владимира Путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.