Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор
Киев • УНН
Генпрокурор Украины осудил решение Монголии не арестовывать Путина. Он отметил, что это подрывает международное право и ставит под удар международную субъектность страны.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин осудил решение Монголии не арестовывать российского президента Владимира Путина, отметив, что это подрывает саму суть глобальной правовой системы и ставит под удар международную субъектность страны, говорится в распространенном Офисом Генпрокурора заявлении, пишет УНН.
Сегодня путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре. Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность соблюдать свои обязательства по международному праву - это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу. Предоставление гарантий безопасности преступнику подрывает саму суть глобальной правовой системы и серьезно нарушает ценности демократических стран. Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность
Генпрокурор подчеркнул, что Украина хорошо знает цену независимости. «Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы», - указал он.
«Мы продолжим активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии», - заявил Генпрокурор.
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