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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор

Отказом от ареста путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность - Генпрокурор

Киев  •  УНН

3 сентября 2024, 10:58  •  5791 просмотра

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Генпрокурор Украины осудил решение Монголии не арестовывать Путина. Он отметил, что это подрывает международное право и ставит под удар международную субъектность страны.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин осудил решение Монголии не арестовывать российского президента Владимира Путина, отметив, что это подрывает саму суть глобальной правовой системы и ставит под удар международную субъектность страны, говорится в распространенном Офисом Генпрокурора заявлении, пишет УНН.

Сегодня путин унизил Монголию, цинично использовав ее как разменную монету в своей геополитической игре. Хотел бы напомнить представителям власти этой страны, что способность соблюдать свои обязательства по международному праву - это один из основных критериев принадлежности государства к цивилизованному миру. Миру, который ценит человеческую жизнь и свободу. Предоставление гарантий безопасности преступнику подрывает саму суть глобальной правовой системы и серьезно нарушает ценности демократических стран. Отказом от ареста Путина Монголия сознательно поставила под удар свою международную субъектность

- отметил Костин в заявлении.

Генпрокурор подчеркнул, что Украина хорошо знает цену независимости. «Нормы международного права созданы именно для того, чтобы народы в мире не платили кровью за свою свободу, как сейчас за нее платят украинцы», - указал он.

«Мы продолжим активное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить наказание для военных преступников и восстановить справедливость для всех, кто пострадал от российской агрессии», - заявил Генпрокурор.

Монголія не арештувала путіна за ордером МКС. У МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права2 сентября 2024, 18:17 • 90963 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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