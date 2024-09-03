Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність - Генпрокурор
Київ • УНН
Генпрокурор України засудив рішення Монголії не арештовувати путіна. Він наголосив, що це підриває міжнародне право та ставить під удар міжнародну суб'єктність країни.
Генеральний прокурор України Андрій Костін засудив рішення Монголії не арештовувати російського президента володимира путіна, наголосивши, що це підриває саму суть глобальної правової системи та ставить під удар міжнародну суб'єктність країни, ідеться у поширеній Офісом Генпрокурора заяві, пише УНН.
Сьогодні путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом - це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу. Надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн. Відмовою від арешту путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність
Генпрокурор наголосив, що Україна добре знає ціну незалежності. "Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці", - вказав він.
"Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії", - заявив Генпрокурор.
Монголія не арештувала путіна за ордером МКС. У МЗС заявили про удар по системі міжнародного кримінального права02.09.24, 21:17 • 92068 переглядiв