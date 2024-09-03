В ЕС отреагировали на решение Монголии проигнорировать ордер МУС на арест путина

Европейский Союз сожалеет, что власти Монголии решили принять президента рф Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, передает УНН.

Детали

Представитель отметил, что ЕС принял во внимание приезд в Улан-Батор лидера России Владимира Путина несмотря на то, что Монголия является стороной Римского статута Международного уголовного суда и должна была бы задержать Путина по ордеру прокурора МУС.

ЕС выражает сожаление по поводу того, что Молдова, государство-сторона Римского статута МУС, не выполнила свои обязательства по нему по выполнению ордера на арест... ЕС выражает наибольшую поддержку усилиям по обеспечению полной ответственности за военные преступления и другие тяжкие преступления в связи с захватнической войной России против Украины - говорится в заявлении Стано.

Он отметил, что ЕС поддерживает расследование, которое прокурор МУС ведет относительно событий российско-украинской войны, и призывает все страны-стороны Римского статута к полному сотрудничеству в этом вопросе.

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Контекст

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин прибыл в Монголию, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

Напомним,

Представитель Международного уголовного суда (МУС) Фади эль-Абдалла заявил, что Монголия, как государство-участник Римского статута, обязана арестовать главу кремля Владимира Путина во время его запланированного визита. На путина выдан ордер на арест за участие в похищении украинских детей.