Не думаю, що путін може спокійно подорожувати: Костін про ордер МКС

Візит до Монголії – спроба російського диктатора створити прецедент для інших країн-учасниць Римського статуту. Але міжнародне правосуддя працює, зазначив в інтерв’ю "Голосу Америки" Генеральний прокурор Андрій Костін, передає УНН.

"Після ордеру на арешт путін, в принципі, припинив подорожувати. Він почав це робити тільки в країни, які не є учасниками Римського статуту. Тобто, до візиту в Монголію таких ситуацій не було. В минулому році він не поїхав у Південну Африку, тому що розумів, що ризики є. Я не думаю, що путін може спокійно подорожувати.

Він спеціально обрав країну, щоб штучно створити прецедент. Це не означає, що цей прецедент відкриває шлях до візитів до будь-якої країни. Я не хочу зараз коментувати можливі візити або реакцію, але не все так просто з країнами, про які ми чуємо. Там також можуть зайняти принципову позицію. Якщо не політики, то судова система", - зазначив Костін.

Монголія поважає путіна більше ніж міжнародне право – Зеленський

Доповнення

Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін був в Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.

Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента.

У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.

Європейський Союз шкодує, що влада Монголії вирішила прийняти президента рф володимира путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.