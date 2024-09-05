Монголія поважає путіна більше ніж міжнародне право – Зеленський
Київ • УНН
Президент України критикує Монголію за відмову арештувати Путіна за ордером МКС. Зеленський наголошує, що більшість країн все одно очікує на відповідальність російського лідера.
Монголія поважає російського диктатора володимира путіна більше ніж міжнародне право та мир. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.
У них впроваджений Римський статут і він повинен в них працювати. Я вважаю, що це відповідь Монголії щодо міжнародного права. Чи поважають або ні. Ні, не поважають. Вони путіна поважають більше ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру
Проте він зазначив, що це не означає, що якщо кілька країн не поважають міжнародне право, то не буде відповідальності у тієї чи іншої людини.
Тому що більшість країн все одно буде чекати на відповідальність і вона все одно буде
У нас зв'язані руки: у Монголії пояснили, чому не арештували путіна03.09.24, 17:00 • 14326 переглядiв
Доповнення
Як повідомляв УНН, російський диктатор володимир путін був в Монголії, яка, як держава-учасниця Римського статуту, має виконати ордер Міжнародного кримінального суду про арешт путіна.
Проте країна проігнорувала рішення МКС та відмовилась арештувати російського президента.
У МЗС України заявили, що це удар по міжнародній системі кримінального права, і попередили, що Київ працюватиме над наслідками для Улан-Батора.
Європейський Союз шкодує, що влада Монголії вирішила прийняти президента рф володимира путіна та проігнорувала ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.