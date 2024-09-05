Монголія поважає путіна більше ніж міжнародне право – Зеленський

Монголія поважає російського диктатора володимира путіна більше ніж міжнародне право та мир. Таку думку висловив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю NBC News, передає кореспондент УНН.

У них впроваджений Римський статут і він повинен в них працювати. Я вважаю, що це відповідь Монголії щодо міжнародного права. Чи поважають або ні. Ні, не поважають. Вони путіна поважають більше ніж міжнародне право. Більша повага Монголії сьогодні демонструється до вбивці, ніж до міжнародного права. До війни, ніж до миру