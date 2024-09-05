Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский

Монголия уважает российского диктатора Владимира Путина больше чем международное право и мир. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.

У них внедрен Римский статут и он должен у них работать. Я считаю, что это ответ Монголии в отношении международного права. Уважают или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. К войне, чем к миру - сказал Зеленский.

Однако он отметил, что это не означает, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности у того или иного человека.

Потому что большинство стран все равно будет ждать ответственности и она все равно будет - добавил Зеленский.

У нас зв'язані руки: у Монголії пояснили, чому не арештували путіна

Дополнение

Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин был в Монголии, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.

Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.

В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.

https://unn.ua/news/monholiia-ne-areshtuvala-putina-za-orderom-mks-u-mzs-zaiavyly-pro-udar-po-systemi-mizhnarodnoho-kryminalnoho-prava

Европейский Союз сожалеет, что власти Монголии решили принять президента рф Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.