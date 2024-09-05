Монголия уважает путина больше чем международное право - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины критикует Монголию за отказ арестовать Путина по ордеру МУС. Зеленский отмечает, что большинство стран все равно ожидает ответственности российского лидера.
Монголия уважает российского диктатора Владимира Путина больше чем международное право и мир. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский в интервью NBC News, передает корреспондент УНН.
У них внедрен Римский статут и он должен у них работать. Я считаю, что это ответ Монголии в отношении международного права. Уважают или нет. Нет, не уважают. Они Путина уважают больше чем международное право. Большее уважение Монголии сегодня демонстрируется к убийце, чем к международному праву. К войне, чем к миру
Однако он отметил, что это не означает, что если несколько стран не уважают международное право, то не будет ответственности у того или иного человека.
Потому что большинство стран все равно будет ждать ответственности и она все равно будет
У нас зв'язані руки: у Монголії пояснили, чому не арештували путіна3 сентября 2024, 14:00 • 13578 просмотров
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Как сообщал УНН, российский диктатор владимир путин был в Монголии, которая, как государство-участник Римского статута, должна выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте путина.
Однако страна проигнорировала решение МУС и отказалась арестовать российского президента.
В МИД Украины заявили, что это удар по международной системе уголовного права, и предупредили, что Киев будет работать над последствиями для Улан-Батора.
https://unn.ua/news/monholiia-ne-areshtuvala-putina-za-orderom-mks-u-mzs-zaiavyly-pro-udar-po-systemi-mizhnarodnoho-kryminalnoho-prava
Европейский Союз сожалеет, что власти Монголии решили принять президента рф Владимира Путина и проигнорировали ордер Международного уголовного суда на его арест.