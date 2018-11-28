НАПК утвердило план проверок на 2019 год
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит СБУ, ГПУ, Нацбанк и еще 31 ведомство. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.
“Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило план проведения проверок в государственных органах и органах местного самоуправления на 2019 год. Соответствующее решение было принято на заседании Национального агентства”, - говорится в сообщении.
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Так, в 2019 году Национальное агентство проверит 34 органа, среди которых Генеральная прокуратура, Национальный банк, Служба безопасности, Счетная палата, Высший совет правосудия, два министерства, девять служб и еще 18 ведомств.
Проверки будут проводиться в январе — декабре 2019 года. Основными задачами проверок являются: определение состояния организации работы по предотвращению и выявлению коррупции, установление возможных фактов нарушения требований Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
План проведения проверок составлен с учетом предложений, поступивших от государственных органов и органов местного самоуправления, граждан и их объединений, в том числе политических партий, а также с учетом проведенного анализа деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в сфере предотвращения и противодействия коррупции и исследований по изучению ситуации относительно состояния коррупции, анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.
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С планом проведения проверок Национальным агентством по предупреждению коррупции на 2019 можно ознакомиться на официальном сайте Агентства.
Ранее НАПК назвало крупнейших нарушителей антикоррупционного законодательства. Также в Агентстве озвучили статистику по раскрытию коррупционных нарушений.
Напомним, в ноябре состоялись экзамены для отбора 39 судей в Высший антикоррупционный суд. 28 ноября Кабмин выделил помещение для Антикоррупционного суда. Учреждение должно по графику начать работу ориентировочно в марте 2019 года.