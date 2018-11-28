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Уряд виділив приміщення для Антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уряд прийняв рішення про виділення приміщення для Вищого антикорупційного суду (ВАС), процес формування якого триває. Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Уряд виділив приміщення для Антикорупційного суду

“Ми сьогодні приймаємо рішення про виділення приміщення для Вищого антикорупційного суду, тобто фактично, з першого дня, коли з’являться судді Вищого антикорупційного суду, вони будуть мати можливість заїхати в це приміщення і з першого дня почати працювати — приймати свої організаційні рішення й починати слухати кримінальні справи і виносити вирок”, — зазначив міністр.

При цьому він додав, що наразі триває конкурс на посади суддів ВАС — вже розпочався другий етап. Конкурс проводиться спільно з громадською радою міжнародних експертів, які вже прибули в Україну.

Нагадаємо, за даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів, орієнтовно до травня в Україні Вищий антикорупційний суд повинен розпочати свою роботу.

Як повідомляв УНН, у липні 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомляв, що уряд в місячний термін планує знайти приміщення для Вищого антикорупційного суду України.

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