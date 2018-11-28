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Правительство выделило помещение для Антикоррупционного суда

Правительство выделило помещение для Антикоррупционного суда

Киев  •  УНН

 • 9078 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правительство приняло решение о выделении помещения для Высшего антикоррупционного суда (ВАС), процесс формирования которого еще продолжается. Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

“Мы сегодня принимаем решение о выделении помещения для Высшего антикоррупционного суда, то есть фактически с первого дня, когда появятся судьи Высшего антикоррупционного суда, они будут иметь возможность заехать в это помещение и с первого дня начать работать — принимать свои организационные решения и начинать слушать уголовные дела и выносить приговор”, — отметил министр.

При этом он добавил, что сейчас идет конкурс на должности судей ВАС — уже начался второй этап. Конкурс проводится совместно с общественным советом международных экспертов, которые уже прибыли в Украину.

Напомним, по данным Высшей квалификационной комиссии судей, ориентировочно до мая в Украине Высший антикоррупционный суд должен начать свою работу.

Как сообщал УНН, в июле 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщал, что правительство в месячный срок планирует найти помещение для Высшего антикоррупционного суда Украины.

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