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НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік

НАЗК затвердило план перевірок на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У 2019 році Національне агентство із питань запобігання корупції перевірить СБУ, ГПУ, Нацбанк і ще 31 відомство. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН. 

“Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило план проведення перевірок в державних органах та органах місцевого самоврядування на 2019 рік. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Національного агентства”, — йдеться у повідомленні.

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Так, у 2019 році Національне агентство перевірить 34 органи, серед яких Генеральна прокуратура, Національний банк, Служба безпеки, Рахункова палата, Вища рада правосуддя, два міністерства, дев’ять служб і ще 18 відомств.

Перевірки будуть проводитися протягом січня — грудня 2019 року. Основними завданнями перевірок є: визначення стану організації роботи щодо запобігання і виявлення корупції, встановлення можливих фактів порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”.

План проведення перевірок складено з урахуванням пропозицій, що надійшли від державних органів та органів місцевого самоврядування, громадян та їх об’єднань, у тому числі політичних партій, а також з урахуванням проведеного аналізу діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і протидії корупції та досліджень з питань вивчення ситуації щодо стану корупції, аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

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З планом проведення перевірок Національним агентством з питань запобігання корупції на 2019 рік можна ознайомитися на офіційному сайті Агентства.

Раніше НАЗК назвало найбільших порушників антикорупційного законодавства. Також у Агентстві озвучили статистику щодо розкриття корупційних порушень.

Нагадаємо, у листопаді відбулись іспити для відбору 39 суддів до Вищого антикорупційного суду. 28 листопада Кабмін виділив приміщення для Антикорупційного суду. Установа повинна за графіком розпочати роботу орієнтовно у березні 2019 року. 

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