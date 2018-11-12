Серед кандидатів до Вищого антикорупційного суду 17% науковців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Більшість кандидатів на посади до майбутнього Вищого антикорупційного суду є судді. Про це у коментарі журналістам у Києві повідомив голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККСУ) Сергій Козьяков, передає УНН.
"До складання іспитів, які відбуватимуться 12-14 листопада, допущені 62% суддів і 38% людей з іншим правничим досвідом, з яких 17% - науковці, а 14% є адвокатами", - сказав Козьяков.
Рейтинги планують оголосити у 20-х числах лютого.
За даними ВККСУ, до іспиту на посади Вищого антикорупційного суду допущені 270 осіб. Конкурс на посаду становить 7 осіб на місце, а в Апеляційну палату суду - 8 кандидатів на місце.
Щодо Верховного Суду - до іспиту допущені 566 осіб. Конкурс у Касаційний адміністративний суд - 6 заяв на посаду, Касаційний цивільний суд - 7 заяв на посаду, Касаційний господарський суд - 7 заяв на посаду, Касаційний кримінальний суд - 13 заяв на місце.
Як повідомляв УНН, 12 листопада у Києві розпочався конкурс до Вищого антикорупційного суду.
Нагадаємо, у середині листопада кандидати до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду складатимуть конкурсні іспити.
У ВККСУ зазначили, що 12 листопада протягом 2,5 годин всі кандидати складатимуть анонімне письмове тестування, а 14 листопада протягом 5,5 годин писатимуть практичне завдання — проект судового рішення відповідного суду.
Другою частиною кваліфікаційного оцінювання після іспиту стануть співбесіди для успішних кандидатів. Планується, що з кандидатами, які успішно складуть іспит до Вищого антикорупційного суду, співбесіди за участі Громадської ради міжнародних експертів будуть проведені вже у грудні 2018 року — січні 2019 року (включно). З кандидатами до Верховного Суду співбесіди проведуть у IV кварталі 2018 року — І кварталі 2019 року.