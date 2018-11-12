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У Києві розпочався конкурс до Вищого антикорупційного суду

У Києві розпочався конкурс до Вищого антикорупційного суду

Київ • УНН

 • 11059 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Києві на території виставкового центру "КиївЕкспоПлаза" розпочався конкурс серед кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду, а також Верховного суду, передає кореспондент УНН.

Анонімне письмове тестування складають 181 кандидат до Вищого антикорупційного суду і ще 89 - до апеляційної палати цього майбутнього суду.

Вища кваліфікаційна комісія 14 листопада проведе для кандидатів практичні іспити. Наразі вони складають письмові тести.

Як раніше повідомляв УНН, у середині листопада кандидати до Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду складатимуть конкурсні іспити.

У ВККСУ зазначили, що 12 листопада протягом 2,5 годин всі кандидати складатимуть анонімне письмове тестування, а 14 листопада протягом 5,5 годин писатимуть практичне завдання — проект судового рішення відповідного суду.

Другою частиною кваліфікаційного оцінювання після іспиту стануть співбесіди для успішних кандидатів. Планується, що з кандидатами, які успішно складуть іспит до Вищого антикорупційного суду, співбесіди за участі Громадської ради міжнародних експертів будуть проведені вже у грудні 2018 року — січні 2019 року (включно). З кандидатами до Верховного Суду співбесіди проведуть у IV кварталі 2018 року — І кварталі 2019 року.

Нагадаємо, станом на 24 вересня 2018 року Комісія отримала 1001 заяву з пакетами документів, з них 659 — для участі у другому конкурсі до Верховного Суду та 342 — до Вищого антикорупційного суду.

ВККСУ 2 серпня 2018 року оголосила конкурси на 78 посад суддів Верховного Суду та 39 посад суддів Вищого антикорупційного суду.

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