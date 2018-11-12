В Киеве начался конкурс в Высший антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве на территории выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" начался конкурс среди кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, а также Верховного суда, передает корреспондент УНН.
Анонимное письменное тестирование сдают 181 кандидат в Высший антикоррупционного суд и еще 89 - в апелляционную палату этого будущего суда.
Высшая квалификационная комиссии 14 ноября проведет для кандидатов практические экзамены. Сейчас они сдают письменные тесты.
Как ранее сообщал УНН, в середине ноября кандидаты в Верховный Суд и Высший антикоррупционного суда будут составлять конкурсные экзамены.
В ВККСУ отметили, что 12 ноября в течение 2,5 часа все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение 5,5 часа будут писать практическое задание - проект судебного решения соответствующего суда.
Второй частью квалификационного оценки после экзамена станут собеседования для успешных кандидатов. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционного суда, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 - января 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в IV квартале 2018 - I квартале 2019 года.
Напомним, на 24 сентября 2018 года Комиссия получила 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 - для участия во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 - в Высший антикоррупционный суд.
ВККСУ 2 августа 2018 года объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.