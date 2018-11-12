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6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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В Киеве начался конкурс в Высший антикоррупционный суд

В Киеве начался конкурс в Высший антикоррупционный суд

Киев  •  УНН

 • 11047 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве на территории выставочного центра "КиевЭкспоПлаза" начался конкурс среди кандидатов на должности судей Высшего антикоррупционного суда, а также Верховного суда, передает корреспондент УНН.

Анонимное письменное тестирование сдают 181 кандидат в Высший антикоррупционного суд и еще 89 - в апелляционную палату этого будущего суда.

Высшая квалификационная комиссии 14 ноября проведет для кандидатов практические экзамены. Сейчас они сдают письменные тесты.

Как ранее сообщал УНН, в середине ноября кандидаты в Верховный Суд и Высший антикоррупционного суда будут составлять конкурсные экзамены.

В ВККСУ отметили, что 12 ноября в течение 2,5 часа все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение 5,5 часа будут писать практическое задание - проект судебного решения соответствующего суда.

Второй частью квалификационного оценки после экзамена станут собеседования для успешных кандидатов. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционного суда, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 - января 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в IV квартале 2018 - I квартале 2019 года.

Напомним, на 24 сентября 2018 года Комиссия получила 1001 заявление с пакетом документов, из них 659 - для участия во втором конкурсе в Верховный Суд и 342 - в Высший антикоррупционный суд.

ВККСУ 2 августа 2018 года объявила конкурсы на 78 должностей судей Верховного Суда и 39 должностей судей Высшего антикоррупционного суда.

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