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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106959 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд 17% ученых

Среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд 17% ученых

Киев  •  УНН

 • 8134 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Большинство кандидатов на должности в будущий Высший антикоррупционный суд - судьи. Об этом в комментарии журналистам в Киеве сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, передает УНН.

“К сдачи экзаменов, которые пройдут 12-14 ноября, допущены 62% судей и 38% людей с другим правовым опытом, из которых 17% — ученые, а 14% являются адвокатами”, — сказал Козьяков.

Рейтинги планируют объявить в 20-х числах февраля.

По данным ВККСУ, к экзамену на должности Высшего антикоррупционного суда допущены 270 человек. Конкурс на должность составляет 7 человек на место, а в Апелляционную палату суда — 8 кандидатов на место.

По Верховного Суда — к экзамену допущены 566 человек. Конкурс в Кассационный административный суд — 6 заявлений на должность, Кассационный гражданский суд — 7 заявлений на должность, Кассационный суд — 7 заявлений на должность, Кассационный уголовный суд — 13 заявлений на место.

Как сообщал УНН, 12 ноября в Киеве начался конкурс в Высший антикоррупционный суд.

Напомним, в середине ноября кандидаты в Верховный Суд и Высший антикоррупционного суда будут сдавать конкурсные экзамены.

В ВККСУ отметили, что 12 ноября в течение 2,5 часа все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение 5,5 часа писать практическое задание — проект судебного решения соответствующего суда.

Второй частью квалификационного оценки после экзамена станут собеседования для успешных кандидатов. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционный суд, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 — января 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в IV квартале 2018 — I квартале 2019 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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