Среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд 17% ученых
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Большинство кандидатов на должности в будущий Высший антикоррупционный суд - судьи. Об этом в комментарии журналистам в Киеве сообщил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, передает УНН.
“К сдачи экзаменов, которые пройдут 12-14 ноября, допущены 62% судей и 38% людей с другим правовым опытом, из которых 17% — ученые, а 14% являются адвокатами”, — сказал Козьяков.
Рейтинги планируют объявить в 20-х числах февраля.
По данным ВККСУ, к экзамену на должности Высшего антикоррупционного суда допущены 270 человек. Конкурс на должность составляет 7 человек на место, а в Апелляционную палату суда — 8 кандидатов на место.
По Верховного Суда — к экзамену допущены 566 человек. Конкурс в Кассационный административный суд — 6 заявлений на должность, Кассационный гражданский суд — 7 заявлений на должность, Кассационный суд — 7 заявлений на должность, Кассационный уголовный суд — 13 заявлений на место.
Как сообщал УНН, 12 ноября в Киеве начался конкурс в Высший антикоррупционный суд.
Напомним, в середине ноября кандидаты в Верховный Суд и Высший антикоррупционного суда будут сдавать конкурсные экзамены.
В ВККСУ отметили, что 12 ноября в течение 2,5 часа все кандидаты будут сдавать анонимное письменное тестирование, а 14 ноября в течение 5,5 часа писать практическое задание — проект судебного решения соответствующего суда.
Второй частью квалификационного оценки после экзамена станут собеседования для успешных кандидатов. Планируется, что с кандидатами, которые успешно сдадут экзамен в Высший антикоррупционный суд, собеседования с участием Общественного совета международных экспертов будут проведены уже в декабре 2018 — января 2019 года (включительно). С кандидатами в Верховный Суд собеседования проведут в IV квартале 2018 — I квартале 2019 года.