Верховний суд визнав законність дій НАЗК щодо СБУ

“Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій, якими встановлено, що НАЗК діє на підставі закону та в межах повноважень щодо вирішення ситуації з оприлюдненням декларацій посадових осіб СБУ та інших осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю”, — йдеться у повідомленні.

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У прес-службі Агентства зазначають, що суди дійшли висновку про відсутність бездіяльності НАЗК щодо затвердження ним відповідно до вимог статті 52-1 ЗУ “Про запобігання корупції” окремого порядку подання декларацій посадовими особами, які належать до кадрового складу розвідувальних органів або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю.

Зазначається, що відповідний порядок було розроблено НАЗК ще на початку 2017 року. Однак через законодавчу вимогу щодо обов’язкового його погодження з органами, в яких працюють особи, стосовно яких розробляється такий порядок, процедура подання ними декларацій залишається неврегульованою.

“У нас є 10 таких силових органів, представники яких подають декларації в закритий контур, який є в цих органах. Ми направили пропозиції щодо затвердження 10 порядків перевірки декларацій, окремо для кожного органу, які враховуватимуть специфіку цих органів. Я розраховую на те, що погодження порядків буде пришвидшено і у нас будуть документи, які дозволять розблокувати роботу з перевірки декларації таких осіб”, — наголосив Голова Національного агентства Олександр Мангул.

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Як повідомляв УНН, першому заступнику Голови Служби безпеки України Павлу Демчині підготовлено повідомлення про підозру у незаконному збагаченні. Раніше СБУ попередила НАБУ про неприпустимість знищення документів у справі Демчини.

Нагадаємо, у березні 2017 року перший заступник голови Служби безпеки України Павло Демчина сам попросив Національне антикорупційне бюро зареєструвати щодо нього кримінальне провадження, у рамках якого перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали щодо начебто його незаконного збагачення.

10 березня 2017 року НАБУ почало розслідування щодо незаконного збагачення першого заступника голови СБУ.