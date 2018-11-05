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Верховный суд признал законность действий НАПК в отношении СБУ

Верховный суд признал законность действий НАПК в отношении СБУ

Киев  •  УНН

 • 15336 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Верховный суд подтвердил: в вопросе обнародования деклараций должностных лиц СБУ НАПК действует в рамках закона. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции, передает УНН.

“Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, которыми установлено, что НАПК действует на основании закона и в пределах полномочий по решению ситуации с обнародованием деклараций должностных лиц СБУ и других лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну”, - говорится в сообщении.

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В пресс-службе Агентства отмечают, что суды пришли к выводу об отсутствии бездействия НАПК по утверждению им в соответствии с требованиями статьи 52-1 ЗУ “О предупреждении коррупции” отдельного порядка предоставления деклараций должностными лицами, принадлежащими к кадровому составу разведывательных органов или занимают должности, пребывание на которых составляет государственную тайну.

Отмечается, что соответствующий порядок был разработан НАПК еще в начале 2017 года. Однако из-за законодательного требования об обязательном его согласовании с органами, где работают лица, в отношении которых разрабатывается такой порядок, процедура подачи ими деклараций остается неурегулированной.

“У нас есть 10 таких силовых органов, представители которых подают декларации в закрытый контур, в этих органах. Мы направили предложения об утверждении 10 порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, которые будут учитывать специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускорено и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц”, - подчеркнул Председатель Национального агентства Александр Мангул.

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Как сообщал УНН, первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине было подготовлено сообщение о подозрении в незаконном обогащении. Ранее СБУ предупредила НАБУ о недопустимости уничтожения документов по делу Демчины.

Напомним, в марте 2017 года первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина сам попросил Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировать в отношении него уголовное производство, в рамках которого проверить опубликованные в СМИ материалы о якобы его незаконном обогащенияи

10 марта 2017 года НАБУ начало расследование относительно незаконного обогащения первого заместителя председателя СБУ.

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