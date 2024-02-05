Наступление россиян на Купянск: в ОВА и СНБО отреагировали на публикацию Forbes о "500 танках"

В Харьковской ОВА и Центре противодействия дезинформации при СНБО отреагировали на публикацию издания Forbes о наступлении россиян на Купянском направлении и "500 танков", пишет УНН.

Детали

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил в Telegram вечером 4 февраля, что "армия рф наступает на этом направлении с февраля 2022-го года". "И со времени контрнаступления Вооруженных Сил Украины оккупанты не оставляли намерений снова отвоевать эти территории, ведь для них это логистически важное направление. Поэтому ежедневно враг не прекращает наносить удары: КАБы, ФАБы, артиллерия, РСЗО, дроны - рф применяет на Купянщине весь арсенал оружия", - написал глава ОВА.

Уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу! - подчеркнул Синегубов.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО лейтенант ВСУ Андрей Коваленко написал, что статистика, приведенная Forbes, несколько отличается от реальности.

Под Купянском враг действительно концентрирует значительные силы. Впрочем, статистика, приведенная Forbes, она несколько отличается от реальности - написал Коваленко в Telegram 5 февраля.

Но, по его словам, "нужно, чтобы на Западе понимали серьезность ситуации, особенно те, кто принимает решение о помощи". "И желательно, чтобы там помнили об американских интересах тоже, - указал он. - Утопично думать, что все можно будет решить до декабря 2024 года, если Украина будет в более слабом положении, как может казаться некоторым кандидатам в президенты. Наоборот, тогда придется давать еще больше оружия и быстро, потому что путин никогда не пойдет на условия. Его цель - уничтожение Украины. И заставить его пойти на какие-то условия возможно только силой, а не слабостью".

Напомним

Издание Forbes на днях написало, что российские войска планируют захватить Купянск Харьковской области до марта 2024 года, до выборов президента, и на этом направлении сосредоточено 500 российских танков, более 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч военнослужащих рф.