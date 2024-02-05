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Наступ росіян на Куп'янськ: в ОВА та РНБО відреагували на публікацію Forbes про "500 танків"

Наступ росіян на Куп'янськ: в ОВА та РНБО відреагували на публікацію Forbes про "500 танків"

Київ • УНН

 • 40035 перегляди

В Україні відповіли на публікацію Forbes про наступ росіян на Куп'янському напрямку

У Харківській ОВА та Центрі протидії дезінформації при РНБО відреагували на публікацію видання Forbes про наступ росіян на Куп'янському напрямку і "500 танків", пише УНН.

Деталі

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив у Telegram ввечері 4 лютого, що "армія рф наступає на цьому напрямку із лютого 2022-го року". "І з часу контранснаступу Збройних Сил України окупанти не полишали намірів знову відвоювати ці території, адже для них це логістично важливий напрям. Тому щодня ворог не припиняє завдавати ударів: КАби, ФАБи, артилерія, РСЗВ, дрони - рф застосовує на Куп’янщині весь арсенал зброї", - написав голова ОВА.

Вже понад півроку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності. Але ЗСУ весь цей час відбивають атаки ворога, ми постійно посилюємо обороноздатність всієї області. Збройні сили готові до будь-яких подальших сценаріїв, дій противника та швидкого реагування на результати розвідки. Нам є що протиставити ворогу!

- наголосив Синєгубов.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко написав, що статистика, наведена Forbes, дещо відрізняється від реальності.

Під Куп‘янськом ворог справді концентрує значні сили. Утім, статистика, наведена Forbes, вона дещо відрізняється від реальності

- написав Коваленко у Telegram 5 лютого.

Але, з його слів, "потрібно, щоб на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухвалюють рішення щодо допомоги". "І бажано, аби там пам‘ятали про американські інтереси теж, - вказав він. - Утопічно думати, що все можна буде вирішити до грудня 2024 року, якщо Україна буде в більш слабкому становищі, як може здаватися деяким кандидатам у президенти. Навпаки, тоді доведеться давати ще більше зброї і швидко, бо путін ніколи не піде на умови. Його мета - знищення України. І змусити його піти на якісь умови можливо тільки силою, а не слабкістю".

Нагадаємо

Видання Forbes днями написало, що російські війська планують захопити Куп’янськ Харківської області до березня 2024 року, до виборів президента, і на цьому напрямку зосереджено 500 російських танків, понад 600 бойових машин, сотні гаубиць і 40 тисяч військовослужбовців рф.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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