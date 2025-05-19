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Нападения на медучреждения в зонах боевых действий в 2024 году достигли "нового уровня ужаса" - Guardian

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В 2024 году количество нападений на больницы и медицинский персонал в зонах конфликтов достигло рекордного уровня – более 3600. Больше всего пострадали Газа, Украина, Ливан, Мьянма и Судан.

Нападения на медучреждения в зонах боевых действий в 2024 году достигли "нового уровня ужаса" - Guardian

В течение 2024 года медицинские учреждения были разрушены, а персонал погиб в рекордном количестве в конфликтах в Газе, Ливане, Украине, Мьянме и Судане. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Согласно новому отчету, в прошлом году в зонах конфликта было совершено более 3600 нападений на медицинских работников, больницы и клиники, что является рекордной цифрой, отражающей "новый уровень ужаса".

Общее количество, как указано, на 15% выше, чем в 2023 году, и включает авиаудары, ракетные удары и удары беспилотников по больницам и клиникам, а также грабежи и захваты учреждений, аресты и задержания медицинских работников.

Более трети нападений произошло в Газе и на Западном берегу реки Иордан, но, как указано, также сотни были зарегистрированы в Украине, Ливане, Мьянме и Судане.

"В среднем, в 2024 году сфера здравоохранения подвергалась нападениям 10 раз в день в зонах боевых действий мира. Каждое из этих нападений приносит террор, травмы, а во многих случаях - ранения, разрушения и смерть. Нападения на систему здравоохранения подрывают способность заботиться о людях, когда это больше всего нужно, во время войны", - сказал председатель Коалиции за охрану здоровья в конфликтах (SHCC), автор отчета Леонард Рубенштейн.

В 2024 году было зарегистрировано 3623 инцидента, в том числе 1111 случаев повреждения или уничтожения медицинских учреждений, 927 случаев убийства медицинских работников, 473 случая ареста медицинских работников и 140 случаев похищения медицинских работников. Большинство инцидентов - 81% - были вызваны государственными органами.

Более 55% арестов медицинских работников в 2024 году было осуществлено Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Комиссия по уголовному преступлению Израиля (SHCC) указывает на сообщения о физическом и сексуальном насилии в местах содержания под стражей. Почти половина смертей была зарегистрирована в Ливане, и большинство из них были работниками скорой медицинской помощи, погибшими во время операции ЦАХАЛ "Северные стрелы", пишет издание.

В отчете отмечается, что взрывчатое оружие используется во все большем количестве нападений на медицинские учреждения - 48% в прошлом году, по сравнению с 36% инцидентов в 2023 году. Значительная часть роста связана с увеличением использования дронов.

Цифры в отчете, вероятно, занижены, говорится в сообщении, из-за сложности сбора точной информации во время конфликта.

Напомним

По данным Минздрава, более 2300 объектов медицинской инфраструктуры повредила и разрушила Россия за время полномасштабной войны.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

ВойнаЗдоровье
Хранитель
Армия обороны Израиля
Ливан
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