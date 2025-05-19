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Напади на медзаклади в зонах бойових дій у 2024 році досягли "нового рівня жаху" - Guardian

Київ • УНН

 • 668 перегляди

У 2024 році кількість нападів на лікарні та медичний персонал у зонах конфліктів досягла рекордного рівня – понад 3600. Найбільше постраждали Газа, Україна, Ліван, М'янма та Судан.

Напади на медзаклади в зонах бойових дій у 2024 році досягли "нового рівня жаху" - Guardian

Упродовж 2024 року медичні заклади були зруйновані, а персонал загинув у рекордній кількості в конфліктах у Газі, Лівані, Україні, М'янмі та Судані. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Згідно з новим звітом, минулого року в зонах конфлікту було скоєно понад 3600 нападів на медичних працівників, лікарні та клініки, що є рекордною цифрою, що відображає "новий рівень жаху".

Загальна кількість, як вказано, на 15% вища, ніж у 2023 році, і включає авіаудари, ракетні удари та удари безпілотників по лікарнях і клініках, а також грабежі та захоплення установ, арешти та затримання медичних працівників.

Понад третина нападів сталася в Газі та на Західному березі річки Йордан, але, як вказано, також сотні були зареєстровані в Україні, Лівані, М'янмі та Судані.

"У середньому, у 2024 році сфера охорони здоров’я зазнавала нападів 10 разів на день у зонах бойових дій світу. Кожен із цих нападів приносить терор, травми, а в багатьох випадках - поранення, руйнування та смерть. Напади на систему охорони здоров’я підривають здатність піклуватися про людей, коли це найбільше потрібно, під час війни", - сказав голова Коаліції за охорону здоров'я в конфліктах (SHCC), автор звіту Леонард Рубенштейн.

У 2024 році було зареєстровано 3623 інциденти, зокрема 1111 випадків пошкодження або знищення медичних закладів, 927 випадків вбивства медичних працівників, 473 випадки арешту медичних працівників та 140 випадків викрадення медичних працівників. Більшість інцидентів - 81% - були спричинені державними органами.

Понад 55% арештів медичних працівників у 2024 році було здійснено Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Газі, на Західному березі річки Йордан та у Східному Єрусалимі. Комісія з кримінального злочинства Ізраїлю (SHCC) вказує на повідомлення про фізичне та сексуальне насильство в місцях утримання під вартою. Майже половина смертей була зареєстрована в Лівані, і більшість із них були працівниками швидкої медичної допомоги, які загинули під час операції ЦАХАЛ "Північні стріли", пише видання.

У звіті зазначається, що вибухова зброя використовується у все більшій кількості нападів на медичні заклади - 48% минулого року, порівняно з 36% інцидентів у 2023 році. Значна частина зростання пов'язана зі збільшенням використання дронів.

Цифри у звіті, імовірно, занижені, ідеться у повідомленні, через складність збору точної інформації під час конфлікту.

Нагадаємо

За даними МОЗ, понад 2300 об'єктів медичної інфраструктури пошкодила та зруйнувала росія за час повномасштабної війни.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ВійнаЗдоров'я
The Guardian
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