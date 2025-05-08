З початку повномасштабної війни росія знищила і пошкодила понад 2300 об’єктів медицини - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України, із них 2020 - частково пошкоджені, ще 305 - зруйновані вщент. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), інформує УНН.

У відомстві уточнили, що найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Окрім лікарень, амбулаторій та пологових будинків, ворожі війська системно атакують і "швидкі". Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 116 автівок "екстренки", знищено 274 та захоплено ще 80