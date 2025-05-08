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The New York Times

З початку повномасштабної війни росія знищила і пошкодила понад 2300 об’єктів медицини - МОЗ

Київ • УНН

 • 656 перегляди

Від початку вторгнення росія пошкодила понад 2300 об'єктів медичної інфраструктури, 305 з яких зруйновано. Окрім лікарень, амбулаторій та пологових будинків, ворожі війська системно атакують і "швидкі".

З початку повномасштабної війни росія знищила і пошкодила понад 2300 об’єктів медицини - МОЗ

Від початку повномасштабного вторгнення росія пошкодила понад 2300 об’єктів медичної інфраструктури України, із них 2020 - частково пошкоджені, ще 305 - зруйновані вщент. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ), інформує УНН.

Деталі

У відомстві уточнили, що найбільше постраждали медзаклади Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя.

Окрім лікарень, амбулаторій та пологових будинків, ворожі війська системно атакують і "швидкі". Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено 116 автівок "екстренки", знищено 274 та захоплено ще 80

- йдеться у повідомленні.

У МОЗ відзначили, що завдяки злагодженим зусиллям держави та міжнародних партнерів вже вдалося повністю відновити 700 медичних об’єктів та ще 312 частково, включаючи критично важливі лікарні та центри первинної медичної допомоги у прифронтових областях. Загалом вже понад тисяча відновлених медичних установ знову можуть приймати пацієнтів.

"Міністерство охорони здоров’я України продовжує координувати зусилля державних органів, місцевої влади та міжнародних партнерів для якнайшвидшого відновлення усіх зруйнованих медичних об’єктів. Навіть в умовах війни система охорони здоров’я демонструє стійкість і здатність працювати заради збереження життя людей", - додали в МОЗ.

Нагадаємо

У МОЗ сподіваються на економію від тендеру на капітальний ремонт лікувально-діагностичного корпусу "Охматдиту". Фонд Говарда Баффета виділить обладнання на понад 11 млн доларів.

Омбудсмен звернувся до МОЗ і регуляторної служби через ризики закриття аптек у селах і малих містах08.04.25, 12:55 • 9418 переглядiв

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