С начала полномасштабной войны россия уничтожила и повредила более 2300 объектов медицины – Минздрав
Киев • УНН
С начала вторжения россия повредила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры, 305 из которых разрушены. Кроме больниц, амбулаторий и роддомов, вражеские войска системно атакуют и "скорые".
С начала полномасштабного вторжения россия повредила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры Украины, из них 2020 - частично повреждены, еще 305 - разрушены до основания. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (МЗ), информирует УНН.
Детали
В ведомстве уточнили, что больше всего пострадали медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины, Днепропетровщины, Херсонщины и Запорожья.
Кроме больниц, амбулаторий и роддомов, вражеские войска системно атакуют и "скорые". С начала полномасштабного вторжения повреждено 116 автомобилей "экстренки", уничтожено 274 и захвачено еще 80
В Минздраве отметили, что благодаря слаженным усилиям государства и международных партнеров уже удалось полностью восстановить 700 медицинских объектов и еще 312 частично, включая критически важные больницы и центры первичной медицинской помощи в прифронтовых областях. В целом уже более тысячи восстановленных медицинских учреждений снова могут принимать пациентов.
"Министерство здравоохранения Украины продолжает координировать усилия государственных органов, местной власти и международных партнеров для скорейшего восстановления всех разрушенных медицинских объектов. Даже в условиях войны система здравоохранения демонстрирует устойчивость и способность работать ради сохранения жизни людей", - добавили в Минздраве.
Напомним
В Минздраве надеются на экономию от тендера на капитальный ремонт лечебно-диагностического корпуса "Охматдета". Фонд Говарда Баффета выделит оборудование на более 11 млн долларов.
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