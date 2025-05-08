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С начала полномасштабной войны россия уничтожила и повредила более 2300 объектов медицины – Минздрав

Киев • УНН

 • 196 просмотра

С начала вторжения россия повредила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры, 305 из которых разрушены. Кроме больниц, амбулаторий и роддомов, вражеские войска системно атакуют и "скорые".

С начала полномасштабной войны россия уничтожила и повредила более 2300 объектов медицины – Минздрав

С начала полномасштабного вторжения россия повредила более 2300 объектов медицинской инфраструктуры Украины, из них 2020 - частично повреждены, еще 305 - разрушены до основания. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения (МЗ), информирует УНН.

Детали

В ведомстве уточнили, что больше всего пострадали медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины, Черниговщины, Днепропетровщины, Херсонщины и Запорожья.

Кроме больниц, амбулаторий и роддомов, вражеские войска системно атакуют и "скорые". С начала полномасштабного вторжения повреждено 116 автомобилей "экстренки", уничтожено 274 и захвачено еще 80

- говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что благодаря слаженным усилиям государства и международных партнеров уже удалось полностью восстановить 700 медицинских объектов и еще 312 частично, включая критически важные больницы и центры первичной медицинской помощи в прифронтовых областях. В целом уже более тысячи восстановленных медицинских учреждений снова могут принимать пациентов.

"Министерство здравоохранения Украины продолжает координировать усилия государственных органов, местной власти и международных партнеров для скорейшего восстановления всех разрушенных медицинских объектов. Даже в условиях войны система здравоохранения демонстрирует устойчивость и способность работать ради сохранения жизни людей", - добавили в Минздраве.

Напомним

В Минздраве надеются на экономию от тендера на капитальный ремонт лечебно-диагностического корпуса "Охматдета". Фонд Говарда Баффета выделит оборудование на более 11 млн долларов.

Омбудсмен обратился к Минздраву и регуляторной службе из-за рисков закрытия аптек в селах и малых городах08.04.25, 12:55 • 9418 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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