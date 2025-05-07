"Надеюсь, это закончится очень быстро": Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией, выразив надежду на быстрое завершение конфликта. Он отметил, что обе стороны конфликтуют много десятилетий.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал оценку ракетному обстрелу Пакистана армией Индии. Об этом сообщает УНН.
Детали
Во время официального приведения к присяге Стивена Виткоффа в качестве специального посланника президента США на Ближнем Востоке Трамп заявил, что не удивлен этой новостью.
Это позор. Мы только что услышали об этом
Он отметил, что "люди знали, что что-то случится на основе прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и столетий".
"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", - добавил Трамп.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии. Впоследствии в Нью-Дели заявили, что ликвидировали не менее 17 террористов, еще 60 получили ранения
Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на границе с Пакистаном. Он призвал обе страны к "военной сдержанности".
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