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"Надеюсь, это закончится очень быстро": Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией, выразив надежду на быстрое завершение конфликта. Он отметил, что обе стороны конфликтуют много десятилетий.

"Надеюсь, это закончится очень быстро": Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал оценку ракетному обстрелу Пакистана армией Индии. Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время официального приведения к присяге Стивена Виткоффа в качестве специального посланника президента США на Ближнем Востоке Трамп заявил, что не удивлен этой новостью.

Это позор. Мы только что услышали об этом

- сказал президент США.

Он отметил, что "люди знали, что что-то случится на основе прошлого", потому что обе стороны воевали "в течение многих, многих десятилетий и столетий".

"Я просто надеюсь, что это закончится очень быстро", - добавил Трамп.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии. Впоследствии в Нью-Дели заявили, что ликвидировали не менее 17 террористов, еще 60 получили ранения

Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на границе с Пакистаном. Он призвал обе страны к "военной сдержанности".

Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5494 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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