"Сподіваюся, це закінчиться дуже швидко": Трамп прокоментував ракетний обстріл Пакистану Індією
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетний обстріл Пакистану Індією, висловивши сподівання на швидке завершення конфлікту. Він зазначив, що обидві сторони конфліктують багато десятиліть.
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дав оцінку ракетному обстрілу Пакистану армією Індії. Про це повідомляє УНН.
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Під час офіційного приведення до присяги Стівена Віткоффа в якості спеціального посланця президента США на Близьком Сході Трамп заявив, що не здивований цією новиною.
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Він зазначив, що "люди знали, що щось трапиться на основі минулого", тому що обидві сторони воювали "протягом багатьох, багатьох десятиліть і століть".
"Я просто сподіваюся, що це закінчиться дуже швидко", - додав Трамп.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії. Згодом у Нью-Делі заявили, що ліквідували щонайменше 17 терористів, ще 60 отримали поранення
Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на кордоні з Пакистаном. Він закликав обидві країни до "військової стриманості".
Індія проведе загальні навчання з цивільної оборони на тлі ескалації конфлікту з Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5548 переглядiв