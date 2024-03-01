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Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59

Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 14:14  •  8657 просмотра

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Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области украинские защитники уничтожили управляемую ракету Х-59.

В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, сообщили в воздушном командовании "Восток" и подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - сообщили в ВК "Восток" в Facebook.

"Вражеская ракета. Воздушную цель наши защитники уничтожили над Криворожским районом. Спасибо за защиту ВК "Восток"!" - написал Лысак в Telegram.

Напомним,

Ранее сообщалось о вражеской ракете, предположительно Х-59, в направлении Кирокоградской области.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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