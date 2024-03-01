Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59

Дроны используют везде, украинцам сверхважно ими уметь пользоваться - Федоров

Профессионально-технические училища в 7 областях Украины введут новую учебную программу "Оператор гражданских дронов", чтобы научить учеников управлять дронами, которые все чаще используются в сельском хозяйстве, спасательных операциях и для документирования войны.