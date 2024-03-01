Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59
Киев • УНН
Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области украинские защитники уничтожили управляемую ракету Х-59.
В Криворожском районе Днепропетровской области сегодня уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59, сообщили в воздушном командовании "Восток" и подтвердил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
"В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", - сообщили в ВК "Восток" в Facebook.
"Вражеская ракета. Воздушную цель наши защитники уничтожили над Криворожским районом. Спасибо за защиту ВК "Восток"!" - написал Лысак в Telegram.
Напомним,
Ранее сообщалось о вражеской ракете, предположительно Х-59, в направлении Кирокоградской области.
Над Криворожским районом уничтожили вражескую ракету Х-59
Сегодня над Криворожским районом Днепропетровской области украинские защитники уничтожили управляемую ракету Х-59.
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